Deprem bölgesinin ihracatı şubatta yüzde 40 azaldı

Eray ŞEN



ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi, depremin etkilediği illerden Adana’da ‘İş Dünyası İstişare Toplantısı’na katıldı. Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) düzenlenen toplantıda Adana Valisi Dr.Süleyman Elban, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı ile çok sayıda sanayici ve iş insanı hazır bulundu.

Bakan Kirişçi, yaptığı konuşmada, üzerinden yaklaşık bir ay geçen depremlerden sonra yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, bölgenin ekonomik yönden aldığı hasara da değindi. Kirişçi, “Deprem, bu 11 ilin ticaretine, ekonomisine, sanayisine çok büyük darbe vurdu. Bu illerin 2022 yılı şubat ayında toplam 2 milyar 947 milyon 276 bin, yani yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatı, maalesef 1 milyar 783 milyon 563 bin dolara düşmüştür, gerileme yaklaşık yüzde 40’tır. 2022 şubat ayında deprem illerindeki ihracatın, toplam ihracat içerisindeki payı yaklaşık yüzde 15.5 iken maalesef şu anda yüzde 10’a düşmüştür. Üçte birlik bir azalma vardır” dedi.

Bakanlık olarak deprem bölgesine yaptıkları yardımlar hakkında bilgi veren Bakan Kirişçi, “Nakdi hale getirdiğimiz 3.4 milyar liralık tarımsal destek 11 ilde 24 Şubat itibariyle hesaplarına geçti. Bu illerde yemi dağıtmak yerine yemin parasını verelim ve bu yemi satan satış yerlerinin de açılmalarını sağlayalım düşüncesiyle, bir sonraki hafta da 1.5 milyar lira yem desteklerini nakdi olarak hesaplara ödendi. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi, Et-Süt Kurumu, TİGEM, Türk Şeker gibi regülasyon kurumlarımız marifetiyle üreticilerimizin yanında olduk. Kırsalda hasar tespit çalışmalarına halen devam ediliyor” diye konuştu.

“Adana yardımların bölgeye ulaşmasında lojistik üs oldu”

Depremde 418 can kaybının yaşandığı Adana’nın çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini vurgulayan Kirişçi, “Deprem bölgesine yardım amacıyla gönderilen gıda, giysi, yiyecek, içecek gibi farklı türlerdeki malzemeler Adana genelinde 200 bin metrekare kapalı alandan oluşan lojistik merkezlerimizde tasnif edildikten sonra ihtiyaç duyulan yerlere gönderildi. Bu yapılmasaydı, ürünler hem israf edilmiş hem de yardımlar amacına ulaşmamış olacaktı” ifadesini kullandı.

Bakan Kirişçi, Adana’nın ulaşım noktasında da kilit rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu: “Şakirpaşa ve İncirlik hava limanları, Karataş limanı ve karayolu kullanılarak toplam; 3 bin 401 tır, 2 bin 253 helikopter, 344 nakliye uçağı Adana’ya ulaşmıştır. Temel gıda, hijyen ürünleri, seyyar tuvalet, tıbbi malzeme gibi 75 bin 382 ton yardım malzemesi, 117 bin 744 adet çadırla birlikte deprem bölgelerine gönderilmiştir. 5 bin 630 yabancı, 8 bin 926 yurt içi arama-kurtarma personeli Adana üzerinden bölgeye sevk edilmiştir.”

Kıvanç: Depremzede işletmelere teknik destek seferberliği başlatıyoruz

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, toplantıda yaptığı konuşmada; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak depremden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve normalleşmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Kıvanç, “İstihdamın ve ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, hasar gören üretim tesislerinin tekrar faaliyete başlayabilmesi için Oda ve Borsalar vasıtasıyla ve üyelerimizin katkılarıyla teknik destek seferberliği başlatıyoruz” dedi. TOBB olarak büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet etiklerini vurgulayan Kıvanç, “Ulusal çapta faaliyet gösteren gıda perakendecilerinin tarım ve gıda ürünleri ile hammadde alımlarını deprem bölgesindeki üreticilerden yapmasını talep ediyoruz. E-ticaret pazaryerlerinin tamamının, deprem bölgesindeki firmalardan tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon almamasını istiyoruz. Deprem bölgesindeki istihdamın toparlanması amacıyla çalışanların daha fazla teşvik edilmesini bu anlamda kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.