Deprem ve yabancı talebi Bursa'da kira fiyatlarını artırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’deki enflasyonla birlikte depremin oluşturduğu iç göçün konut piyasasına etkisi netleşmeye başladı. Ocak ayında ortalama 44,28 TL olan metrekare konut kira fiyatları şubat ayı sonu itibarıyla 50,3 TL’ye yükseldi. Bu artış Bursa’nın özellikle merkez ilçelerinde çok daha fazla hissedildi. Ocak 2023’te metrekare fiyatı 40 TL olan Nilüfer’de rakam 48 TL’ye çıktı. Merkezdeki diğer ilçeler Osmangazi ve Yıldırım’da da metrekare kira fiyatı ortalama 37 TL’den 43 TL’ye çıktı. Metrekare kira bedeli 37 TL olan sahil ilçesi Mudanya’da da Şubat ayında fiyatlar 48 TL’ye yükseldi. Bursa’da birinci derece deprem bölgelerinden olan Gemlik’te ise fiyat 37 TL’de sabit kaldı. Emlak sektörü profesyonelleri Bursa’da sanayi yapılanmasının sürmesine karşın konut arzının sınırlı kalması nedeniyle fiyatların göç ile doğru orantılı yükselişine devam edeceğini vurguladı.

“Yabancı talebi de sürüyor”

Yabancıların konut talebinin Bursa’da her geçen gün arttığını ve deprem nedeniyle de önemli bir talep oluştuğunu belirten Sultan Süleyman Gayrimenkul kurucusu Murat Yalçın ise “Deprem sonrası gelen önemli bir kitle var. Deprem bölgesinden gelenlerin öncelikleri az katlı yapılar, müstakil ya da bungalov evler oluyor. İznik tarafında bu konuda daha yoğun bir talep oluştuğunu biliyoruz ama diğer ilçelerde de bu yönde bir artış yaşandığını meslektaşlarımızdan duyuyoruz. Arap ve Ruslar başta olmak üzere yabancıların da ilgisi devam ediyor. Daha önce kiralık olarak kullanılan birçok konutta artık mülk sahibi oturuyor. Böylelikle kiralık konut sayısı da düşüyor. Konut stokunun sınırlı olduğunu düşünürsek fiyatların yukarıya doğru gitmesi oldukça doğal bir durum. Bir de bizim bulunduğumuz bölgede yatırım amacıyla kullanılan ve bir yılda 5 defaya kadar el değiştiren konutlar var” diye konuştu.

İznik’e akın var

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski taşıyan illerden İznik'e büyük bir talep patlaması yaşanıyor. Yatay mimarisi ile dikkat çeken ve yüksek katlı binaları bulunmayan ilçede satılık ev ya da arsa fiyatları iki katına çıktı. Talep ile birlikte kiralık konut fiyatları da yukarı yönlü gitmeye başladı. Konuyla ilgili konuşan İznik Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Can, “İlçemize özellikle İstanbul'dan yoğun talep var. Deprem korkusu insanları yatay mimariye yöneltti. Artık insanlar çok katlı yapılarda oturmak istemiyor. Özellikle imarlı olan taşra mahallelerine büyük talep var. İznik'te revaçta olan yerlerin başında Göllüce ve Mustafalı mahalleleri geliyor. Görüştüğümüz alıcıların neredeyse tamamı deprem nedeniyle çok tedirgin olduklarını ve bundan dolayı tek katlı ya da iki katlı evlerde oturmak istediklerini söylüyorlar” dedi.