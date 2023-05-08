Depremden etkilen İslahiye’ye karbon fiber üretim tesisi yapılacak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - İslahiye AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Savunma Sanayii İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Rafet Bozdoğan, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SSTEK Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Bora Tezel, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ile iş dünyası temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, depremin ilk günkü şaşkınlığının ardından devlet olarak toparlanma sürecine girdiklerini belirterek, “Çok boyutlu olarak birçok yerleşim alanında devletimizin aldığı çeşitli tedbirlerle çadır kentler, konteyner kentler kurulmaya başlandı. Şu anda da kalıcı konutların yapılması aşamasına geçildi. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak ilk günden itibaren şirketlerimizi seferber ettik. Acil ihtiyaçlar için kaynaklar ayırıp acil koordinasyon ve AFAD merkezlerinde takip ederek gerekli destekleri vermeye çalıştık.

Ama şurası net, yaraların uzun vadeli sarılması ve kalıcı konut sağlanması. Bir yandan da kalıcı işyerleri sağlanması ve tesisler sağlamaktan geçiyor. Yine devletimizin seferber olduğu iskan ve konut projeleri yaratmak istedik ama bunun yeterli olmayacağını biliyoruz. İlk günden bu yana acil yardımlarla ilgili elimizde olan teknolojilerin bir kısmını da alana göndermeye çalıştık. Bazılarını ilk defa kurtarma operasyonlarında kullandık. Duvar arkası tespit radarlarımızı gönderdik. 40’a yakın canın kurtarılmasına vesile oldular. Yine drone ile havadan görüntüleme sistemi ile kurduğumuz GSM sistemleri çubuk kalem kameraları ile elimizden geleni yapmaya çalıştık. Afetlere hazırlık anlamında savunma sanayisi bundan sonra daha fazla katkıda bulunacak” dedi.



“Sadece tek bir tesis olmayacak”

Bölgede de deprem sonrası yapacakları desteklerin anlamlı olabilmesi için sadece iskan değil istihdam sağlamanın önemli olduğunu söyleyen Demir, “Aavunma sanayi firmalarımızın kolları sıvamalarını ve projeler üretmelerini öngördük. Yaptığımız ön çalışmalar neticesinde depremden etkilenen illerimizin hemen hemen her birinde bir faaliyet yapılması ve bir katma değer oluşturulması ile ilgili planlar yaptık. Kahramanmaraş’ta TÜSAŞ’ın başlattığı projeler var. Orada uçak parçaları ile ilgili bir faaliyet başlıyor. Gaziantep için de İslahiye ve Nurdağı gibi en çok etkilenen ilçelerimizde de kapsamlı bir yatırım yapma ihtiyacı görüyoruz.

Birçok alan gözden geçirdik. Öncelikle şirketlerimizin bu alan için düşündüğü karbonfiber üretimi ve karbonfiber sonrasında oluşacak çeşitli kompozit ürünlerinin bölgede yapılabilmesi. Türkiye’de çok ihtiyaç duyulan ve kapsamlı bir yatırım isteyen proje. Bunların en fazla kullanıldığı alanlardan bir tanesi de TÜSAŞ’ın ve ROKETSAN’ın ihtiyacı olan ürünlerde kullanıyoruz. Türkiye’nin çok fazla ihtiyacı var. Bununla ilgili üretim yapan şirketlerimiz var ama yeni üretim kapasitelerinin oluşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Bir taraftan petrokimya ürünlerini ilgilendiren bir alan diğer taraftan tekstili ilgilendiren bir alan. Hatta oradan da kimyayı ilgilendiren bir alan derken kapsamlı bir yatırım projesi kafamızda var. Bunları gerek şirketlerimiz gerek sanayicilerimizle görüşüp kısım kısım ama nihayetinde bölgeye gerçekten çok fazla katma değer sağlayacak ve Türkiye için önemli ürünler üretecek bir tesis ya da tesisler zinciri yapabiliriz.”

“SSB, Gaziantep’te ilk yatırımını yapmış oluyor”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de İslahiye-Nurdağı bölgesinde yapılacak karbon fiber üretim tesisinin öncelikle bölgenin yaralarının sarılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Ünverdi, “Karbon fiber yatırımı ile SSB şehrimizde ilk tesis yatırımını da yapmış oluyor. Karbon fiber üretiminin burada yapılacak olması ilimizde teknik tekstilin gelişmesine de önemli katkı sağlayacak. Teknik tekstil üretimi de kendi içinde üretim kolları ile çeşitliliğin oluşmasını sağlayacak.

Katma değerli üretim hedeflerimiz doğrultusunda tekstil üretiminden teknik tekstile geçişimizde önemli rol oynayacak. Savunma Sanayisi adına reel anlamda önemli bir kilometre taşı olacak olan bu yatırım, devamında gelecek yatırımlarla bölgemizi çok daha stratejik hale getirecek. Bu alanda bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız ve GSO Mesleki Eğitim Merkezi’ni buna göre planlayarak alana yönelik eğitimleri burada verebiliriz” diye konuştu.