Depremden sonra inşaat işçisi ‘karaborsa’ oldu

Eray ŞEN/ADANA

Adana’da faaliyet gösteren Gültekin İnşaat’ın kurucusu, müteahhit Akif Gültekin, işçi konusunda yaşanan sorun nedeniyle, projelerin planlanan zamanında bitirilememesi riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Depremden sonra üç ay sürecince zorunlu bir duraklama olduğunu hatırlatan Gültekin, geldiğimiz noktada işçi ücretlerinde de çok yüksek artış yaşandığını vurguladı. “Deprem tadilatları nedeniyle inşaat işçilerinin fiyatları üçe, dörde katlandı, çünkü işçi bulunamıyor” diyen Gültekin, şöyle devam etti:

“Normalde duvar işçisi yevmiye ile gelir çalışır, ancak deprem nedeniyle bir çatlak oluşmuş ise bu bireysel bir iş olduğu için bin, bin 500 lira istiyorlar. Geçtiğimiz aralık ocak aylarında sıva işlerinin metrekaresini, malzeme bize ait olarak işçiliğini 40 liraya verdik, şu an 100 – 120 lira oldu. Aynı dönemde duvar örme işini 20 liraya veriyorduk 60 – 70 lira oldu. Benim ekibi genişletmeye çalışıyorum ancak kimseyi bulamıyorum.”

İnşaat işinde çalışanların deprem sonrası dönemde, tadilat işleri çok arttığı için, daha kolay işe daha çok para almaya yöneldiklerini anlatan Gültekin, “Normalde 30-40 metre duvar örüp alacağı para 700 – 800 lira. Tadilat işinde 10 metrekare örüyor 1.500 lira alıyor. Bir günde yapıyor ve çok fazla iş olduğu için sıraya almışlar” diye konuştu.

Depremin yanı sıra Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında da çok sayıda inşaat işçisi çalıştığını, Adana ve çevre illerden oraya gidenlerin de çok olduğunu ifade eden Gültekin, “Hatay’da TOKİ’ler başladı oraya giden çok, Osmaniye’ye de aynı şekilde. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi yerlere çevre illerden çok sayıda ekip gidiyor. Depremden önce işçi bulmada ciddi bir sıkıntı vardı, çünkü yenisi yetişmiyor, şimdi hiç bulamıyoruz, depremden sonra inşaat işçiliği karaborsa oldu” dedi.

“İşçilik maliyeti yüzde 20’den yüzde 40’a yükseldi”

Daha önce bir inşaatın toplam maliyeti içerisinde yüzde 15-20 olan işçilik maliyetinin şu anda yüzde 40’a yükseldiğine dikkat çeken Gültekin, şu değerlendirmeyi yaptı: “Mevcut inşaatıma geçen yıl bu ayda başladım. Malzeme, sigorta bana ait sıvasını 1.5 milyon lira işçilikle bitirebiliyordum, 1.5 milyon lira kum, çimento gibi malzemelerle 3 milyon lira oluyordu. Şu anda sadece işçiliğine 5 milyon 500 bin liraya verdim. ‘Temmuzda asgari ücrete yüzde kaç zam gelecekse o kadar da fiyata yansıtacağız’ diyorlar. Yüzde 30 daha eklenecek, 7 milyon lirayı geçecek. Sonuçta geçen yıl 1.5 milyon lira olan iş 7 milyon lirayı geçmiş olacak.”

“Yeni kabineden düşük oranlı kredi limitleri bekliyoruz”

Maliyetlerin ve işçiliklerin bu kadar yükselip rakamların arttığı, satışın zorlaştığı bir dönemde, sektörün hareketlenmesi için yeni kabineden beklentilerini açıklayan Gültekin, “Özellikle deprem bölgesi olan 11 ilde, 5 milyon liraya kadar kredi limitleri oluşturulmasını ve düşük oranlarla kullandırılmasını bekliyoruz” dedi.

Kaliteli ve güvenli şekilde planlayıp, uyguluyoruz

Şirket olarak daha önce 7 proje tamamladıklarını, halen 8’inci projelerinin devam ettiğini açıklayan Gültekin, şu bilgileri verdi: “Haziran 2022’de temelini attık, 2024 sonunda da teslim etmeyi planladık. 11 dönüm arazi üzerinde 4 bloktan oluşan bir proje. 108 daire, 20 işyeri var. Bunlardan 50 daire 4+1, her dairede 3 balkon, bir kiler bir Türk hamamı var. Ayrıca 50 daire 5+1, yine 3 balkon, bir kiler ve iki Türk hamamı mevcut. 8 tane dubleks var, bunlara ‘havada villa’ diyoruz. Bunların 4’ü 7+1, 4’ü 8+1 şeklinde. Projede ayrıca her tarafı perde beton ile çevrilmiş ve binanın dayanıklılığını artıran 8 bin metrekare kapalı otoparkı mevcut. Biz binanın statiğine, projesine yedi-sekiz ay zaman harcadık. Sanki bu deprem gelecek gibi önlem almışız. Demir, beton, elektrik, klima tesisatları gibi görünmeyen bölümlere önem veriyoruz. En kaliteli ve güvenli olacak şekilde planlayıp, uyguluyoruz. Sosyal donatıları da bodrum değil zemin katta yapılandırdık. Fitness, sauna, hamam, buhar odası, düğün kına doğum günü gibi etkinlikler için çok amaçlı salon, toplantı salonu, kapalı çocuk oyun alanı, yüzme havuzu gibi bütün sosyal donatılar mevcut ve akıllı ev sistemi kullanılıyor."