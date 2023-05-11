Depremin vurduğu Hatay’da kolera tehlikesi

Eray ŞEN



ADANA - Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı açıklamaya dayanarak, kolera salgınının Hatay başta olmak üzere Türkiye’ye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

DSÖ’nün yaptığı yayına göre Suriye’nin kuzeybatısında toplam 71 bin 463 kolera vakası görüldüğünü, 23 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Dr. Menteş, “Bu durum çok ciddiye alınması gereken bir olay.

Hatay’da bizzat tespit edilen bir vakamız yok ama Suriye’nin kuzeybatısında artık ölümler var.. Yani bu şekilde devam edilir, önlemler alınmazsa, hijyen ve sağlıklı suya erişim olmaz, kanalizasyon düzenli olmazsa, kanalizasyondan içme suyuna geçerse, oradan sebze meyve sulanırsa, Türkiye’de de kolera görülmesi an meselesidir” dedi.

Türkiye’nin 11 ilini vuran depremlerin Suriye’de de 6 bine yakın kişinin ölümüne neden olduğunu, ayrıca ülkedeki iç savaş nedeniyle hijyen ve sağlıklı suya erişimde ciddi sorunlar yaşandığını vurgulayan Dr. Menteş, bu koşulların sonucunda kolera salgınının ortaya çıktığını aktardı. Dr. Menteş, aşırı su kaybı, ishal, kanlı ishal gibi şikayetlere neden olan koleranın hijyen eksikliği ortamında el temasıyla, yakın temasla ve kirli sudan bulaşabildiğini, özellikle kanalizasyonlar ve kirli suların içme suyuna karışmasının ciddi risk oluşturduğunu hatırlattı.

Salgının Türkiye’ye sıçramaması için sınırda etkin önlemler alınmasını isteyen Dr. Menteş, sınır geçişlerinde aşı kartlarının mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyledi.