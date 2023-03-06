“Depremzedeler için elimizden geleni yapacağız”

Burcu SUNA



KONYA - Konya’da yapılan 5 İnch Meram’da kahvaltı organizasyonu ile bir araya gelen İNKAD üyeleri 2023-2024 dönemi için yeni yönetim ve denetim kurullarını seçerek yol haritasını belirledi. Yeni döneminde yine Başkan Gözde Koygun ile devam etme kararı alan İNKAD, 2023 yılı faaliyet planları üzerinde yeni yönetim ile istişare yaptı.

Başkan Gözde Koygun: “Eğitim ve girişim destekli bir dernek olmamıza rağmen, depremle yaşananlara kayıtsız kalamayan İNKAD ailesi olarak bizde son 20 gündür yaşanılan süreci değerlendirdik. Derneğimizde bulunan gençlerimiz ve kadınlarımız tam bir uyum ve koordine halinde çalışarak yaralarımızı beraber sarmaya çalıştık. Depremzedelerimiz için bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz istişare ettiklerini ileterek tekrar tüm Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara şifa acil şifalar diliyorum” dedi.

Koygun, “Ayrıca toplantının gündeminde gençlerimizin eğitimi için burs ve online mentörluk desteği üzerine oluşturduğumuz ağı yaygınlaştırmak, iş dünyasında istihdam edilmesinde oluşturduğumuz listelerin takibi ile ilgili süreci değerlendirmek ve afetlerle ilgili bilinçlenmenin arttırılması için bazı proje fikirleri üzerine konuşularak planlamaları yaptık. İNKAD olarak tüm yaraların hızlıca sarıldığı, toplum bilinci oluşarak ülkemizde değer katmaya devam eden bir yıl olmasını dileriz” şeklinde konuştu.