Dere: “Sungurlu’da savunma sanayi üssü oluştu”

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin 2000 yılında kurulduğunu ve uzun yıllar sınırlı bir doluluk oranıyla faaliyet gösterdiğini anlatan Dere, “Yaklaşık 4 bin 500 dönümlük boş alana, Çorum’un kıymetli yatırımcılarının katkılarıyla önemli yatırımlar yapıldı. İhtiyacı doğru tanımlarsanız ve yatırımcı da kararlı olursa sonuç alırsınız” dedi.

Savunma sanayi yatırımlarının bölge ekonomisine büyük katkı sunduğunu vurgulayan Dere, “13 Ağustos 2022’de temelleri atılan fabrikalarda bugün yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor. Türkiye’nin savunma sanayi ihracatı 10,5 milyar dolar seviyesinde. Bunun 3 milyar dolarından fazlasını tek bir firmamız Sungurlu merkezli olarak gerçekleştirmeye başladı” diye konuştu.

Kalkınmanın yalnızca kaynak meselesi olmadığını ifade eden Dere, “Kalkınma sadece kaynak meselesi değil, cesaret işi ve hız işidir. Doğru yatırımı doğru zamanda yapmak önemlidir. Yaklaşık 3,5 yıl önce koyun ve keçilerin otladığı bir arazide bugün binlerce kişinin çalıştığı, milyar dolarlık yatırımlar yapan tesisler bulunuyor” dedi.

Sanayileşmenin sürdürülebilirliği için yeni yatırım alanlarına ihtiyaç bulunduğunu belirten Dere, Çorum ve Sungurlu’da sanayi alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Lojistik altyapının önemine dikkat çeken Dere, yüksek hızlı tren ve yük treni projelerinin bölgenin rekabet gücünü artıracağını ifade ederek, “Sungurlu OSB’de bir lojistik merkez oluşuyor. Çorum ve Sungurlu’da kurulacak yük ve hızlı tren istasyonları sayesinde sanayinin limanlara ve havaalanlarına erişimi hızlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Çorum’un hedefinin göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelmek olduğunu kaydeden Dere, gençlerin hayallerini kendi şehirlerinde gerçekleştirebilmeleri için yeni fırsatlar oluşturulması gerektiğini söyledi. Organize sanayi bölgelerinin bu süreçte önemli rol üstlendiğini belirten Dere, “Nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve şehirlerde tutabilmek zorundayız. Bunun için kamu, üniversite ve sanayi iş birliği büyük önem taşıyor” dedi.

Sanayi yatırımlarının şehir yaşamına doğrudan yansıdığını da ifade eden Dere, artan istihdamla birlikte konut talebinin yükseldiğini, yeni altyapı yatırımlarının hayata geçirildiğini ve yerli üretim teknolojilerinin daha fazla kullanılmaya başlandığını anlattı.

Sungurlu’nun spor alanında da önemli başarılar elde ettiğini belirten Dere, “Erkek voleybol takımımız Efeler Ligi’ne yükseldi. Çorum FK da Süper Lig’e çıktı. Futbol ve spor, Çorum’un özgüvenini bir üst seviyeye taşıdı. Sanayide, ihracatta ve sporda üst liglerde yer alan bir şehir haline geldik. Çorum bunu hak ediyordu” ifadelerini kullandı.