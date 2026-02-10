Deri sektörü OSB için Kemalpaşa ve Çiğli’yi radarına aldı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir’de ayakkabı, deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerini aynı çatı altında toplayacak deri ürünleri odaklı Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları yeniden gündeme geldi. Ege deri sektörünün temsilcileri, tabaklama faaliyetlerini değil nihai ürün üretimini kapsayan yeni bir OSB modeli için yer arayışını sürdürürken, Kemalpaşa ve Çiğli hattının değerlendirilen bölgeler arasında yer aldığını dile getirdiler.

Sektörün dağınık yapısını ortadan kaldırmayı hedefleyen proje kapsamında; yan sanayinin gelişmesi, kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi, mesleki eğitim altyapısının oluşturulması ve çevreye duyarlı üretim modellerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Sektör temsilcileri, söz konusu OSB’nin hayata geçmesiyle İzmir’in deri ürünleri üretiminde rekabet gücünün artacağını vurguluyor.

Deri OSB söz konusu olunca hep akla tabaklama kısmının geldiğini ama bütün alt sektörleri de içinde barındıran ve yan sanayisinin de içinde olduğu bir Organize Sanayi Bölgesi’ne ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, “Ayakkabı, deri konfeksiyon ve saraciye olmak üzere üç ana alt sektörümüz var. Bizim hedefimiz, bu alt sektörlerin tamamını ve yan sanayisini aynı çatı altında toplayacak bir organize sanayi bölgesi oluşturmak. Burada yapılan üretim tabaklama değil; tabaklanmış hazır derinin kesilmesi, dikilmesi ve nihai ürüne dönüştürülmesi. Dolayısıyla kimyasal atık söz konusu değil ve arıtma tesisi gibi bir ihtiyacımız bulunmuyor. Asıl önceliğimiz, emek yoğun bir sektör olan deri ürünlerinde kalifiye iş gücü sorununa kalıcı bir çözüm üretmek. Bu kapsamda OSB içerisinde sektörel bir meslek lisesi kurulmasını planlıyoruz. Kümeleşme sayesinde iş gücü esnekliği artacak, yan sanayi sektörün ihtiyaçlarına göre gelişecek. Aynı zamanda yeşil üretim, enerji verimliliği, güneş enerjisi kullanımı ve uluslararası sertifikasyon süreçleri de bu yapı içinde çok daha kolay hayata geçirilebilecek. Dağınık yapıdan çıkmadan bu ölçek ve standartlarda bir dönüşümü sağlamak mümkün değil” dedi.

Deri ürünleri OSB’sine yönelik yer arayışının sürdüğünü ifade eden Gündoğdu, “Sektör olarak şu aşamada netleşmiş bir lokasyonumuz yok. Görüşmeler yaptığımız bölgeler bulunuyor. İzmir sanayisinin gelişim aksının ağırlıklı olarak kuzeye kaydığı görülüyor. Çiğli, Menemen ve Aliağa hattı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sınırlı olduğu yapısıyla sanayi açısından daha uygun bölgeler olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte sektör, mevcut iş gücünü bölmeden üretimi sürdürebileceği, merkezlere daha yakın lokasyonları tercih ediyor. Bu çerçevede Kemalpaşa ile Çiğli ve çevresi şu anda radarımızda olan iki ana bölge. Organize sanayi bölgelerinin kuruluş süreçleri kısa vadede tamamlanmıyor. 2026 yılı itibarıyla yerin netleşmiş olması bizim için önemli bir başarı olacak” dedi.

Zandar, “Yeni nesil bir sanayi alanı artık sektör için bir zorunluluk haline geldi”

Sektörü tek merkezde toplayacak bir OSB’nin yalnızca mekânsal değil, aynı zamanda istihdam ve eğitim boyutuyla da ele alınması gerektiğini ifade eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, mesleki eğitimin klasik lise modeli yerine yerinde eğitim anlayışıyla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bugün 14–15 yaşındaki gençleri meslek liselerine yönlendirmek giderek zorlaşıyor. Buna karşılık, özellikle 30–40 yaş üzeri, belirli bir mesleği olmayan bireylere fabrikalar bünyesinde verilen uygulamalı eğitimler çok daha etkili sonuçlar veriyor. İtalya’da bunun başarılı örnekleri bulunuyor. Mevcut ayakkabıcı sitelerinin fiziki ve altyapı koşulları günümüz ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ulaşımı kolay, altyapısı güçlü, sosyal donatıları bulunan, kadın istihdamını destekleyen ve mesleki eğitimin entegre edildiği yeni nesil bir sanayi alanı artık sektör için bir zorunluluk haline geldi” dedi.