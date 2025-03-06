Derya Grup, Hyundai Türkiye tarihine geçti

MERSİN/EKONOMİ



Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, elde ettikleri başarıyı değerlendirdi. Mersin’de otomotiv alanında 1997’den beri Hyundai Derya Plaza olarak hizmet verdiklerini, müşteri memnuniyetini en öncelikli ilke olarak benimseyip sektörde sayısız başarıya imza attıklarını belirten Hüseyin Kış, başarının yalnızca satış süreciyle sınırlı olmadığını vurguladı. Müşterilerin satış sonrasında da yüksek memnuniyet yaşamasını temel hedefler arasında gördüklerini kaydeden Kış, “Şirketimizi büyük bir ev, çalışanlarımızı ise ailemiz olarak görüyor, ekip ruhu içinde hareket ederek, ‘sürekli kalite hedefimiz, müşteri geleceğimiz’ mottosuyla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Hyundai Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak, 2 yıl üst üste satış sonrası hizmetlerde Türkiye birinciliğini elde etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük başarının arkasında ekibimizin üstün gayretleri yatmaktadır. Özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



Bölgenin en çok kadın istihdam eden firması

Derya Grup’un bölgede en fazla kadının çalıştığı şirket olduğuna dikkat çeken Hüseyin Kış, “Kadın çalışanlarımızın sektördeki varlığını güçlendirmek ve başarılarını artırmaya kararlıyız. Onların azmi ve emeği, bizim için en değerli unsurlardan biridir. Çalışanlarımızın, girişimci kadınların, ev kadınlarının ve dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım. Kadınlar yaşamın her alanında her şeyin en iyisine layık” ifadesini kullandı.