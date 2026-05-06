DESİAD 21. yaş gününü kutladı: “Üretmek özgürlüktür, sanayiyi güçlendirmeliyiz”

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (DESİAD) kuruluş yıldönümü etkinliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, dünyada, Türkiye’de ve bölgede yaşanan ekonomik anaforda, hala yılmadan mücadelesine devam eden, katma değer üreten, istihdam üreten ve ülkeye döviz getiren sanayi ve iş dünyasına teşekkür etti.

Enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini, ancak bu mücadelenin uzadığını, yurt içi ve yurt dışı dinamiklerle istenilen hedeflere ulaşılamadığını aktaran Turgut, “Bu durum sanayiciyi yordu. Bu finansal maliyetlerle üretim ve yatırım yapmak anlamsız hale geldi. Enflasyon yüksek ateştir ve vücudu perişan eder. Ama sadece yüksek ateşe göre yapılacak tedavi, esas hastalığa fayda etmez, çok kısa zamanda vücut tekrar perişan olur. Ülkemiz, üretmek zorunda. Üretmeyen ülkelerin başına neler geldiğini her gün ekranlardan izliyoruz. Üretmek özgürlüktür. Ne olursa olsun üretimi, sanayiyi güçlendirmek zorundayız” dedi.

21 yılda görev alan tüm başkan ve yönetimlere teşekkür eden Turgut, önümüzdeki süreçte DESİAD'ın eğitim temelli kalıcı projelerini aktardı. Etkinlik kapsamında, Denizli Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Girişimci Raşit Emir Süer ve Sefa Merve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Okur konuşmacı oldu. Katılımcılara, inovatif girişimcilik, teknoloji, markacılık ve e-ticaret konusunda deneyimlerini aktardılar.