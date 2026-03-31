DESİAD Başkanı Nuri Turgut: “40 yıllık iş yapış şekillerimiz, marka, tasarım ve teknik tekstile evrilmeli”

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı Nuri Turgut, Denizli’deki firmaların 35 yıldır devam eden iş yapma şekillerinin marka, tasarım ve teknik tekstile evrilmesi gerektiğini belirtirken, Türkiye’nin İstanbul’da yapılacak fuar merkezi ile ihracat hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlanabileceğini vurguladı.

Talep düşmesi probleminin yanı sıra, enflasyonu düşürmek için uygulanan ekonomik politikalar ve para politikalarının, tekstilcilere ihracatta fiyat tutturamama problemi getirdiğini söyleyen Turgut, “Denizli’nin artık ağır topu tekstil olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Kablo ihracatı 2025 yılının bazı aylarında tekstili geçti. 1980'lerde bir model kurgulanmış, biz de fason üzerinde bir model gerçekleştirmişiz. O yıllardan bugüne 40 sene geçmiş ancak biz halen aynı modelle para kazanmaya çalışıyoruz. Her şey değişti ama biz aynı modelde ısrar ediyoruz. Yani olumsuzluklar biraz da bizden kaynaklanıyor. İş yapma modelimizi, marka, tasarım ve teknik tekstile evirmemiz lazım. Bunun için devletin desteğini önce güçlü, sonra azalan oranlarda vermesi gerekiyor. Tekstil var olmaya her zaman devam edecektir, ama bizim şu an yaptığımız iş modeliyle, her geçen gün rakamlarımız düşecektir. Halihazırda da düşmeye devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelerde ortalama işçiliğin 150 dolar olduğunu, Türkiye’de ise toplamda bin doları bulduğunu hatırlatan Turgut, “Şu anda tekstilciler yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Bizim 10 dolar dediğimiz ürünü, rakiplerimiz 6,5 dolara veriyor. Yüzde 40’a varan fiyat farkları doğuyor. Bizim hem ölçek ekonomisi gereği, hem de fiyat rekabetinde üstünlük sağlayabilecek imkanın olmaması sebebiyle iş modelimizi değiştirmeliyiz. Gelişmişliğin ölçütlerinden bana göre en önemlisi, planlı ve programlı olabilmektir. Gelişmiş insanlar, gelişmiş kurumlar ve gelişmiş devletler, ileriye dönük projeleri ve planları olanlardır. Sanayi ve ticaret odalarının Türkiye'nin geleceği ile ilgili ışık tutması gerekiyor. Trafiğinden, yeşil alanına, altyapısından, üst yapısına kadar önümüzdeki süreçleri planlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da yeni havaalanına yakın bir lokasyonda yapılacak uluslararası standartlarda bir fuar alanının Türkiye’deki pek çok sektörü harekete geçirebileceğini söyleyen Turgut, “Fuarcılık konusunda Almanya’ya mahkum olmadığımızı ortaya koymalıyız. Tek uçakla dünyanın her noktasından ulaşımın mümkün olduğu İstanbul’da düzenlenecek fuarlar ile, güçlü kaslarımız olan hazır giyim, ev tekstili, mobilya, gıda, makine gibi pek çok sektörde Anadolu’nun her ilinden ve ilçesinden ihracatçı çıkarır ve yıllık ihracat hedeflerine çok büyük katkı sağlanır. Vakit kaybetmeden başlanması gereken bu çalışma, Türk ürünleri ve Türkiye ile tanışmamış pek çok müşteriyi ülkemize kazandırır” diye konuştu.

İSO 1000’e giren Denizlili sanayicilere ödül

Türkiye sanayisinin performansını ortaya koyan çalışmalardan biri olan İSO 1000 – Türkiye’nin İlk 1000 Sanayi Kuruluşu Araştırması, Denizli iş dünyası için 2025 yılında da önemli bir gurur tablosu oluşturdu. Bu listede yer almayı başaran Denizlili firmalar, DESİAD tarafından düzenlenen törende teşekkür plaketleriyle onurlandırıldı. Ekonomik kalkınmada üretimin, emeğin ve sanayinin stratejik önemine vurgu yapan etkinlik, tören öncesinde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın katıldığı söyleşiyle de zenginleşti.