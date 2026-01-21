DESİAD Başkanı Nuri Turgut: “Yüksek maliyetler nedeniyle fiyat vermekte zorlanıyoruz”

EKONOMİ / DENİZLİ

Ev tekstili sektörünün dünyadaki en büyük fuarı Heimtex 2026’ya 57 firma ile katılan Denizlili tekstilciler, fuardan önceki yıllara oranla umut verici ön görüşmelerle döndüler. Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nuri Turgut, Almanya’nın uyguladığı vize politikası sebebiyle Afrika, Körfez, Orta Doğu, Rusya, Güney Amerika’dan gelecek alıcılarla buluşamadıklarını, yüksek maliyetler nedeniyle fiyat vermekte zorlandıklarını belirtti.

Türkiye için hem tarım, hem istihdam, hem ihracat açısından büyük önem arz eden tekstil ve ev tekstili sektörü için, yılın yol haritasını belirleme, yeni pazarlara açılma, trendleri yakalama, bağlantılar oluşturma gibi pek çok fonksiyonu gerçekleştiren Heimtex fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turgut, “Yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelerle birlikte hem katılımcı, hem ziyaretçi sayıları düşüş eğilimine girdi. 90’lı yılların sonunda 2000’li yılların başında 100 binleri aşan, 150 binlere yaklaşan ziyaretçi sayıları geçen sene 60 binlerde olurken, bu sene 48 bin olarak açıklandı. Daha önceden 320 firmaya çıkan katılımcı firma sayımız, bu sene 200 de kaldı. Pandemi sonrası Rus-Ukrayna savaşı ile başlayan ekonomik anaforda tasarrufa yönelen gelişmiş toplumların, kısabilecekleri ilk kalemlerden biri olan ev tekstili ürünleri tedarikçisi olan ülkemiz tekstilcileri, talep düşmesi problemi yanında, yaşanan yüksek enflasyonu düşürmek için uygulanan ekonomik politikalar ve para politikaları sebebiyle ihracatta fiyat tutturamama problemi sebebiyle fuarlardan boş dönmek zorunda kaldı. Bunun yanında Avrupa’nın, özellikle Almanya’nın uyguladığı vize politikası sebebi ile bizim hedef pazarlarımız olan, Afrika, Körfez, Orta Doğu, Rusya, Güney Amerika vatandaşlarının vize alamaması ziyaretçi sayılarında trajik düşüşlere yol açtı” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllardaki hayal kırıklıkları sebebi ile beklentilerin minimuma çekildiği 2026 fuarında bu ülkelerden müşteri adaylarının yok denecek kadar az olduğunu ve toplam ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını dile getiren Turgut, “Düşük kur politikası sebebi ile büyük müşterilere fiyat olarak yaklaşma şansımız yine yoktu. Fakat bütün olumsuzluklara rağmen, yeni koleksiyonlar, yeni ürünler, yeni çalışmalarla fuara hazırlanan ev tekstilcilerimiz, çabalarının karşılığını alabilmek için fiyat dahil elinden gelen her şeyi yaptı. Genel kanaat olarak son birkaç fuara göre daha umut verici ön görüşmeler ve bağlantı başlangıçları oldu. Denizli ev tekstilcileri ortalama olarak, fuarı 10 üzerinden 6.50 olarak değerlendirdi” açıklamalarında bulundu.

“Sektörün ayakta kalması için yol haritası şart”

Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelerde ortalama işçiliğin 150 dolar olduğunu, Türkiye’de ise toplamda bin dolar olduğunu hatırlatan Turgut, “Bizim hem ölçek ekonomisi gereği, hem de fiyat rekabetinde üstünlük sağlayabilecek imkanın olmaması sebebiyle iş modelimizi değiştirmemiz, yaklaşık 35 yıldır devam eden iş yapma şekillerimizi, marka, tasarım ve teknik tekstile evirmemiz artık zaruret halini aldı. Bunun için minimum 5 yıllık bir süreç içerisinde devletin desteğini önce güçlü, sonra azalan oranlarda vererek sektörün ayakta kalmasını sağlayacak ve değişim-dönüşümüne imkan verecek düzenlemelerle çok net bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Tekstil var olmaya her zaman devam edecektir, ama bizim şu an yaptığımız iş modeliyle, her geçen gün rakamlarımız düşecektir, düşmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Fuarcılık konusunda Almanya’ya mahkum değiliz”

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul ‘da yeni havaalanına yakın bir lokasyonda yapılacak uluslararası standartlarda bir fuar alanının Türkiye’deki pek çok sektörü harekete geçirebileceğini söyleyen Turgut, “Fuarcılık konusunda Almanya’ya mahkum olmadığımızdır. Tek uçakla dünyanın her noktasından ulaşımın mümkün olduğu İstanbul’da düzenlenecek fuarlar ile, güçlü kaslarımız, hazır giyim, ev tekstili, mobilya, gıda, makine gibi pek çok sektörde Anadolu’nun her ilinden ve ilçesinden ihracatçı çıkarır ve yıllık ihracat hedeflerine çok milyar dolar katkı sağlanır. Vakit kaybetmeden başlanması gereken bu çalışma, Türk ürünleri ve Türkiye ile tanışmamış pek çok müşteriyi ülkemize kazandırır” diye konuştu.