DESİAD başkanlığına yeniden Nuri Turgut seçildi

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) olağan genel kurulunu yaptı. DESİAD'ın genel kurulu, The Emporia Hotel'de gerçekleştirildi. İbrahim Şenel'in milletvekili adaylığı nedeniyle görevinden ayrılmasından sonra DESİAD Başkanlığına geçen Nuri Turgut, 2 yıllık görev süresi sonrası yapılan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden aday oldu. Tek adayın olduğu genel kurulda, DESİAD üyesi 250 sanayici ve iş insanı, yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Meslek liselerini memleket meselesi yapmayı hedefleyen Turgut, görev süresi içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı, yeni döneme ilişkin hedeflerini açıkladı.

Mevcut yönetimle devam etmek istediğini ama bazı arkadaşların tempoda biraz yavaşlayacaklarını, ekibi yavaşlatmak istemediklerini söylediklerini belirten Turgut, "Birkaç takviye ile devam edeceğiz. Bu dönem aynı zamanda genişletilmiş yönetim dediğimiz yönetimi de işin içine almayı düşünüyoruz. Daha güçlü, daha paylaşımlı ve daha etkili olmak amacındayız” dedi.

Nuri Turgut başkanlığındaki DESİAD'ın Yönetim Kurulu asil üyeleri: Ekrem Ateş, İlker Başkaya, Esra Kasapoğlu Ünlü, Levent Altuntaş, Bekir Serdar Mutlubaş, Süreyya Çalışkan, Ebru Cuger, Onur Aysu, Erman Besli, Turan Köseoğlu, Alican Beyazsu, Cemal Can Sirkeci oldu.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Meryem Salman, Orçun Alptekin, Onur Tuğal, Sinan Soylu, Ebru Özarslan, Melike Konyalıoğlu, Enis Emre Boz, Ahmet Kavaklıoğlu, Mustafa Akça, Murat Tekeli, Engin Çoban, Mustafa Özcan, Ömer Gençoğlu oldu.