DESİAD, İSO 1000’e giren Denizlili sanayicileri ödüllendirdi

DENİZLİ / EKONOMİ

Türkiye sanayisinin performansını ortaya koyan çalışmalardan biri olan İSO 1000 – Türkiye’nin İlk 1000 Sanayi Kuruluşu Araştırması, Denizli iş dünyası için bu yıl da önemli bir gurur tablosu oluşturdu. Bu prestijli listede yer almayı başaran Denizlili firmalar, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) tarafından düzenlenen törende teşekkür plaketleriyle onurlandırıldı. Ekonomik kalkınmada üretimin, emeğin ve sanayinin stratejik önemine vurgu yapan etkinlik, tören öncesinde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın katıldığı söyleşiyle de zenginleşti.

Bir ülkenin kalkınabilmesi için, gayrimenkul, faiz, döviz, altın gibi yöntemlerin para kazanmaya esas olmaması gerektiği dile getiren DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Tarım, emek, sanayicilik gibi zor para kazanma yöntemlerinin kolaylaştırılması gerekiyor. Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan yaşamaya alışan toplumların, önce haysiyetlerini, sonra özgürlüklerini, sonra da geleceklerini kaybedecekler. Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği üzere, bize ihtiyacımız olan şeyleri verenlerin, bir süre sonra talimat da verecekler. Üretmek özgürlüktür, mottosuyla, tek çıkış noktamız çalışmak ve üretmek. İSO 1000 listesine giren firmalarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Daha sonra Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Nuri Turgut moderatörlüğünde, kurum kültürü, itibarı, değişim, dönüşüm, kuşakların yetki devri, marka-tasarım üzerine yılların süzülmüş tecrübelerini aktaran bir söyleşi yapıldı.

Eczacıbaşı Holdingin kültür, sanat ve spor hayatına katkısı konuşuldu. Ekonomik ve toplamsal gelişmenin bir bütün olduğu, sadece ekonomik gelişme ile bir ülkenin kalkınmış sayılamayacağı, anlatıldı.