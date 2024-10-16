DESİAD'ın rotası meslek liseleri

TAHİR AYGÜN

DESİAD Başkanı Nuri Turgut, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısıyla meslek liselerinin öğrenciler tarafından tercih edilir duruma gelmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, teknik ara elaman ihtiyacının karşılanması için dernek olarak çalışma başlattıklarını duyurdu. Dernek binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Turgut, süreçle ilgili izleyecekleri yol haritasını paylaştı.

“Teknoloji devrimi kaçırmayız”

Her kesimden destek beklediklerini vurgulayan Turgut, şunları söyledi, “Sanayi devrimini ıskalayan ve bunun sıkıntılarını yaşayan ülkemizin bugünün teknoloji devrimini kaçırmaması, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmaya ulaşabilmesi, gittikçe zorlaşan küresel rekabette yerini alabilmesi ve nitelikli iş gücünü karşılayabilmesi için, yetişen genç nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması gerekir. Bunu sağlayabilmenin en doğru yolunun ve yönteminin, meslek liselerinin yaygın ve etkili olmasından geçtiğini, bugünün dünyasında gelişmiş ülkelerde yaşanan süreçlerde çok net görebiliyoruz.İçinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde sayılamayacak kadar problemlerle uğraşan iş dünyasının temsilcilerinden DESİAD olarak bizler, kendi konularımızın dışında, kentimizin ve ülkemizin problemlerine ilişkin hassasiyetimizin devamında, hem iş dünyasını hem de ülkenin bütününü etkileyen Meslek Liseleri konusunu bu sene odağımıza alarak, konuyu kamuoyuna mal etmek, Meslek Liselerine talebi artırmak, mezunlarının doğru şartlarda ekonomiye kazandırılabilmesi için katkı sunmak, ve bunları yasal statüde bir zemine oturtmak için siyaset kurumu ile işbirliği yapmak şeklinde özetlenebilecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugüne kadar pek çok kurum ve kuruluş tarafından üzerinde çalışılan bu konu hakkında yapılacak çalışmalarda, başta kentimizde olmak üzere bütün ülkedeki STK’lardan, derneğimizin üyesi olan veya olmayan iş dünyasından, yerel ve merkezi yönetimlerden, siyaset kurumundan destek talep ediyoruz” dedi.

“Ne gerekirse yapacağız”

Konunu çok önemli olduğunu belirten Turgut, “Yapılmış ve yapılacak her çalışmanın, bu ülkenin kalkınması için dertlenen insanların, zaman ve emek ayırarak yaptığı çok kıymetli çalışmalar olduğuna ve sonunda konuya katkı sağlayacağına olan inancımızla herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte, sizlerle her bir aşamasını paylaşacağımız peyderpey yapılacak aktivitelerle, sizlerin desteği ile bu memleket meselesi hakkında oluşturulacak kamuoyunun etkili olacağına, ülkemizin sanayisinin ve dolayısıyla refahının gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.