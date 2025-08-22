Destek ve planlama şart: Tarım ürünleri kışın dondu, yazın kavruldu

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) yönetim kurulunun haftalık toplantısı yapıldı. Tarım sektöründe bu yıl hava şartları nedeniyle büyük kayıplar yaşandığını vurgulayan TTB Başkanı Mustafa Teke, kış döneminde zirai dondan etkilenen tarım ürünlerin yaz mevsiminde ise sıcaktan kavrulduğunu söyledi. Rekolte kaybını beraberinde getiren bu tabloda, hasat sonrası istediği kazancı sağlayamayan çiftçilerin giderek artan borç yükü altında ezildiğine işaret eden Teke, “Çiftçimiz çok borçlandı. Yüksek faizler nedeniyle çarkını döndüremiyor. Sübvansiyonlu krediler geçen yılki seviyede kaldı. Oysa en az enflasyon oranında artırılması gerekiyordu” dedi.



Limondaki kayıp, yüzde 50’nin üzerine çıkacak

Tarımsal faaliyetlerin kuraklık nedeniyle de sekteye uğradığını dile getiren Mustafa Teke, “Ülkemizin hızla ‘su fakiri’ olma yolunda ilerlemesi endişeleri artırıyor. 2025 Yılı Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu’na göre limon, portakal ve mandarin üretiminde geçen yıla kıyasla düşüş bekleniyor. Özellikle limon üretiminde yüzde 50’nin üzerinde kayıp öngörülüyor. Bu nedenle kış meyvelerinde fiyatlar yüksek seyredecek. Narenciye yetiştiriciliği iklimsel dalgalanmalar nedeniyle zorlaşıyor. Rakip ülkelerde artan üretim ve daha düşük girdi maliyetleri, uluslararası pazarda rekabet etmemizi zorlaştırıyor. Üretici ve ihracatçılarımızın desteklenmesi hayati önem taşıyor. Kuraklığın etkilediği meyve sektöründe yol haritası, iklim değişikliği temelinde kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle bugünden belirlenmeli. Bu yol haritası hem iç talebi karşılamalı hem de ihracatta rekabet gücümüzü artırmalı, mevcut ürün desenimiz yeniden ele alınmalıdır” diye konuştu.