DEVA Partili Ekmen: “Mersin Sanayi Odası, gıda sanayisinde markalaşmayı sağlar”

MERSİN/EKONOMİ



Kentte kurulum çalışmaları süren Mersin Sanayi Odası’nın sağlayacağı kazanımları değerlendiren DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, “Sanayi odası kurulumunu doğru buluyor ve destekliyorum. Sürecin en kısa sürede başarıyla tamamlanmasını temenni ederken, gündeme dair her gelişmenin dayanışma, iş/görev dağılımı mantığıyla ele alınması gerektiğinin altını çiziyorum. Bugün Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 32 bin küsur üyesi, 41 komitesi var. Bin 200 üyeli ve birkaç komiteli Mersin Sanayi Odası’nın odağı farklı olacaktır” dedi.



Mersin’in markalaşma sürecinde hızlı yol alması gerektiğini birkaç örnekle göz önüne seren Ekmen, “Dünya bakliyat piyasasını elinde tutan şehirlerden biriyiz. Arbel, Başhan ve Memişoğlu gibi firmalar doğru yönlendirmeyle gıda ve tarım sanayisinde Mersin’e sınıf atlatabilir. Eğriçayır Bal hakkında iki profesörün bilimsel raporları yayınlandı. Bu bal, Avrupa’da birçok bölgede üretilen baldan daha üstün değer ve özelliklere sahip. Peki ya Anzer Balı ve Eğriçayır Balı ne kadara satılıyor? Eğriçayır Balı’nın fiyatları, neredeyse Türkiye ortalamasının altında. Oysa içerdiği besin değerleriyle 7-8 kat fazla fiyata satılabilmeliydi. Gülnar Kuş Üzümü tescil aldı. Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, ‘Sumağın da tescile ihtiyacı var’ dediğinde belgelendirmenin önemini konuştuk. Başkanımız, ‘Pazarda başka bir yerin ürünü Gülnar etiketiyle satılamayacak. Dolayısıyla bizim ürünümüzün değeri yukarı çekilecek’ diye ekledi. Ayvalık’tan Mut’a gelen tüccarların tankerlerle satın alıp götürdükleri zeytinyağını, ‘Ayvalık Zeytinyağı’ diye pazarladığını biliyorum. Ayvalık’taki bir firma 250 mililitrelik zeytinyağını birkaç etiketle bin liraya satıyor. Mutlu üretici zeytinyağının litresini 300-350 liraya satamıyor. Dolayısıyla markalaşmaya ihtiyacımız var. ‘Tarımsal üretimde Türkiye 3’üncüsüyken, tarıma dayalı gıda sanayisinde neden esamemiz okunmuyor’ sorusunu sormalıyız. Mersin Sanayi Odası’nın bu alanda doğru hedefleme, doğru yönlendirme ve mikro politikalarla ciddi çalışmalar yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.