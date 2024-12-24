“Devlet Konuk Evleri, kentsel dönüşümde mağduriyetleri önleyebilir"

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Afet risklerini yönetmek ve azaltmanın son yerel seçimlerin en önemli konusu olduğunu belirten Arıkan, “Bu dönemde iktidar da muhalefet de bu konuda çok vaatlerde bulundu. Gerçekleştirmek için de birçok şeyler söylendi. Afet riskini azaltmak konusunda bireysel anlamda yapılacak şeyler olduğu gibi kamu eliyle de yapılacak çok şey var. Kamu eliyle yapılacak şeylerin en başında da kentsel dönüşüm gelmektedir. Parsel bazlı bir yaklaşım her ne kadar bu dönüşümün bir ayağı olsa da afet risklerini azaltmak noktasında bölgesel dönüşüm nihai amaç olmalıdır” dedi.

“Uygulamada yapılacak değişiklikler mağduriyeti önler”

Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesine sahip bir yapı denetim firmasının sahibi olarak kentsel dönüşüm yasasının çıktığı günden bugüne kadar 250 civarı yapının yenilenmesi noktasında katkı sağladığının altını çizen Arıkan, uygulamada gerekli değişiklikler sağlandığı takdirde mağduriyetlerin önüne geçileceğine dikkat çekti. En sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesinin yıkım kararı çıktıktan sonra müteahhit firmalarca yapımı tamamlanmayan konutlar konusu olduğuna vurgu yapan Yasin Uğur Arıkan, “Nasıl devletimiz müteahhitlik sınıfları konusunda bir kanun çıkarttıysa, nasıl yapım ve yıkım müteahhitliğini ayırarak belgelendirme konusunda belli bazı kriterler getirdiyse kentsel dönüşüm müteahhitliği de benzer şekilde asgari kriterleri, deneyim ve iş bitirme belgelerine sahip müteahhit firmalar eliyle yapılmalıdır. Devlet eliyle sağlanan kolaylıklar ve kentsel dönüşümün avantajları yanlış ellerde heba edilmemelidir. Vatandaşın mağduriyeti sebebiyle kentsel dönüşüme gölge düşürülmemelidir” açıklamasında bulunda.

Bir diğer konunun kira yardığımı olduğunu anlatan Arıkan, sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut ikametlerinden ayrılan kişiler yıllardır oturdukları evlerinden yeni ikametlerine geçerken kira yardımı ile aynı koşullarda ev bulamamakta ya da kiralık hiç ev bulamamaktalar. Bu sebeple Devlet Konuk Evleri oluşturulmalıdır. O ilin dinamikleri göz önüne alınarak; fay hatlarına uzaklığı, fay hatlarının aktifliği, illin nüfusu, yapı stokunun güvenilirliği gibi kriterler dikkate alınarak her ilde devlet konut evleri; alt yapısı, sosyal donatı alanları ile teşkil edilmeli bölgesel anlamda kentsel dönüşüm uygulaması yapılacak bölge sakinleri bu konutlara bila bedel veya uygun kira koşulları ile taşınmalı ve dönüşüm süreci sonunda boşaltılmalıdır. 17 Ağustos depreminden sonra çok ciddi bir biçimde ortaya çıkan dönüşüm ihtiyacı o dönem itibari ile yapılmış olsaydı, bugün çok daha fazla yol kat etmiş olurduk.”

Konuk evlerini dönüşüm sonrasındaki faydalarından bahseden Arıkan, “Konut evleri son zamanlarda orman yangınlarıyla boşaltılan köylere, kuru dere yataklarına kurulan yerleşim yerlerinde seller sonucu evsiz kalan vatandaşlara, depremde hasar gören ve yenilenen yapıların bakım onarım süreçlerinde çadır veya konteynerlerde hayatını ikame ettirmeye çalışan vatandaşlara da yeni bir yaşam alanı açacaktır” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm devlet eliyle düzenlenmeli

Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgeye bugün itibari ile 130 bin konutu teslim edildiğini, bir bu kadarının daha yapımına devam edildiğini belirten Yasin Uğur Arıkan, “ Hal böyleyken Devlet Konuk Evi düşüncesi bir ütopya değildir. Finansmanı kira yardımları, süreli kullanımlardan sonra atıl hale gelen konteyner ve çadır maliyetlerinden karşılanabilecek kalıcı bir çözümdür. Kentsel dönüşüm vatandaşın bilmesi gerekmeyen teknik konular içeren bir konu olup devlet eliyle düzenlenmesi gereken bir süreçtir. Her ne kadar geç kalınmış olsa da hala vaktimiz var. Denetlenenin denetleyeni seçmediği afetlerden uzak güzel günler dilerim” ifadelerini kullandı.