Diane Arcas Göçmez’den açık deniz rüzgâr enerjisine yön veren lojistik çalışması

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’de açık deniz rüzgâr enerjisinin lojistik boyutunu kapsamlı bir çerçevede ele alan ilk akademik çalışma, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez tarafından Middlesex University MBA programı kapsamında hazırlandı. Tez, Türkiye’nin güçlü sanayi temeli üzerine inşa edilebilecek açık deniz rüzgâr ekosistemine bütüncül bir lojistik perspektif sunuyor.

Kavramsaldan Uygulamaya: Gelişmekte Olan Açık Deniz Rüzgâr Pazarları için Talep Odaklı Lojistik Hizmet Modeli Tasarımı – Türkiye Örneği başlıklı MBA tezi, Türkiye’nin açık deniz rüzgâr ekosistemini lojistik açıdan sistematik bir bakışla inceliyor. Ülkenin gelişmiş imalat kabiliyeti, güçlü rüzgâr enerjisi birikimi ve stratejik konumu; çalışmanın üzerine oturduğu temel taşları oluşturuyor. Bu tez, söz konusu kuramsal temelden hareketle gelişmekte olan açık deniz rüzgâr sektörünü lojistik perspektiften ele alan ve modüler bir lojistik hizmet modeli geliştiren ilk kapsamlı akademik analiz niteliğini taşıyor.

Diane Arcas Göçmez, çalışmasını şu sözlerle özetledi; “Bu projeye yönelik motivasyonum, Türkiye’nin kara rüzgâr üretiminde Avrupa’da beşinci sırada yer alması ve enerji talebinin 2035’e kadar yüzde 67 artmasının beklendiği bir dönemde yaklaşık 75 GW’lık denizüstü rüzgâr potansiyeline sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Arkas Lojistik’in kara rüzgârı lojistik projelerindeki rolü sayesinde, yenilenebilir enerji tedarik zincirlerinin operasyonel dinamiklerini ve sektördeki yapısal boşlukları birinci elden gözlemleme fırsatı buldum. Bu proje, Türkiye’nin gelişmesi beklenen denizüstü rüzgâr ekosistemini destekleyecek ölçeklenebilir ve yapılandırılmış lojistik çözümlere katkı sunma kararlılığımı yansıtmaktadır.”

Akademik disiplin ile sektör tecrübesi bir arada

Diane Arcas Göçmez’in tezi; akademik metodoloji ile sahadan gelen operasyon deneyiminin kesiştiği bir yapı sergiliyor. Arkas Lojistik’in kara rüzgâr projelerinde edinilen uygulamalı tecrübe, araştırmanın pratik yönünü güçlendirirken; akademik yaklaşım çalışmaya uluslararası kıyaslamalarda kullanılan derinlik ve tutarlılık kazandırıyor. Bu bileşim, tezi hem iş dünyası hem kamu hem de akademik çevreler için değerli bir referans kaynağı hâline getiriyor.

Tezde, açık deniz rüzgâr projelerinin en kritik aşamalarından biri olan kurulum fazı, lojistik perspektifinden detaylı biçimde inceleniyor. Türkiye’nin rüzgâr enerjisi bileşenlerinde gelişmiş üretim kapasitesi, gemi inşa geleneği ve bazı limanların üretim merkezlerine yakınlığı; bu alanda güçlü bir temel oluşturuyor.

Aynı zamanda, açık deniz projelerinde öne çıkan çok‑katmanlı operasyon yapısı, taşımadan kurulum planlamasına kadar geniş bir koordinasyon ihtiyacını beraberinde getiriyor. Çalışma, bu yapıyı Türkiye’nin büyüyen enerji vizyonu ile uyumlu bir evrim süreci olarak ele alıyor.

Uluslararası beklentilerle uyumlu bir yol haritası

Tez, global projelerde proje geliştiricilerinin, orijinal ekipman üreticilerinin, kamu hizmeti şirketlerinin ve mühendislik-tedarik-inşaat-montaj yüklenicilerinin lojistikten beklediği kriterleri analiz ediyor. Bu kapsamda tasarım ve ön mühendislik aşamasında lojistik katkısı, yük optimizasyonu, ağır kaldırma operasyonları, dijital planlama altyapısı ve uçtan uca koordinasyon gibi başlıklar öne çıkıyor.

Çalışma, Türkiye’nin mevcut gücünün bu beklentileri karşılayacak potansiyele sahip olduğunu; sektörün doğal gelişim süreci içinde bu yeterliliklerin giderek daha fazla önem kazanacağını dengeli bir dille aktarıyor.

Sektöre yön veren stratejik bir perspektif

Arcas Göçmez’in çalışması, Türkiye’nin geliştirdiği enerji vizyonunun önemli bir parçası olan denizüstü rüzgâr yolculuğunda lojistiğin stratejik rolünü öne çıkarıyor. Tez; limanlardan üretim hatlarına, tedarik zincirinden operasyonel planlama ve dijitalleşmeye kadar uzanan çok katmanlı yapının nasıl entegre yönetilebileceğine dair güçlü bir kavramsal çerçeve sunuyor. Bu çerçeve, sektörel adımların daha koordineli, daha veri odaklı ve uluslararası pratiklerle uyumlu ilerlemesine katkı sağlıyor.

Enerji dönüşümünde yol gösteren bir çalışma

Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstlenen açık deniz rüzgâr enerjisi yatırımlarının sürdürülebilir başarısı, lojistiğin stratejik planlama ile bütünleşmesini gerektirir. Bu çalışma, mevcut sanayi kapasitesi üzerine inşa edilmesi gereken kurumsal koordinasyon ve entegrasyon yapısını sistematik biçimde ortaya koyuyor.

Arcas Göçmez’in çalışması, Türkiye’nin bu alandaki ilerleyişine analitik bir temel sunarak hem bugünü hem geleceği kapsayan bir katkı sağlıyor.