Dicle Elektrik’ten Şanlıurfa’da 28 milyon TL ek yatırım

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yeni yerleşim birimlerinden gelen enerji talepleri değerlendiren dağıtım şirketi, Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerine bağlı 24 mahalleye 2024 yılı yatırım programı dışında 28 ek trafo kurmak için çalışma başlattı.

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, yaklaşık 28.8 milyon TL tutarındaki yatırım çalışmasını, Temmuz ayı içerisinde tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa’daki enerji şebekesini güçlendirmek amacıyla 2 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını kaydeden Naci Obut, “Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar serinlemek için yoğun bir şekilde klima kullanmaya başladı. Bu durum planlanan enerji arzının üzerinde bir talep oluşturuyor. Ayrıca, göç alan bir kent olan Şanlıurfa’da yeni yerleşim yerlerinden gelen enerji talepleri de artınca, şirketimiz vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalmıyor. Yaşanan bu ani ve yüksek tüketim artışı mevcut dağıtım şebekelerine kalıcı zarar veriyor. Bunun önüne geçmek ve şebekelerin dengesini koruyabilmek için saha ekipleriniz ile büyük bir çaba içerisindeyiz. Kısa sürede ek trafo tesislerini devreye alarak şebeke üzerinde oluşan ağır yükü azaltmak istiyoruz. Bu yılı toplamda 3.5 milyar TL tutarında yatırımla kapatmayı öngörüyoruz” dedi.

Ek trafo yatırımlarını yaklaşık 1 ay içinde tamamlamayı planladıklarını kaydeden Naci Obut, “Sağlayacağımız güç artışı ile Şanlıurfa ilimizde ortaya çıkan enerji taleplerini önemli ölçüde karşılayacağız. Diğer mahallelerde de mevcut trafolarda yük aktarımı, kesit artışı ve ilave çıkış çalışmaları gerçekleştirerek yaşanan talebini karşılama anlamında bir rahatlama sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.