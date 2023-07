DİDER, İzmirli markasını Avrupa’ya taşımaya hazırlanıyor

NURETTİN BAKİ / İZMİR

İzmir’i dünyaya tanıtmak, kente yatırım çekmek için yola çıkan ve bu kapsamda Avrupa’nın pek çok kentinde ofisler açan Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER), yeni bir adım daha atıyor. Dernek, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ‘İzmirli’ markası adı altında üretilen tarım ürünlerini Avrupa’ya ihraç etmeye hazırlanıyor.

DİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ruhisu Can Al ve Can Ersoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Atıcı, Melih Sargun, Sami Serkan Nebioğlu ve Genel Sekreter Demet Aksu EKONOMİ Gazetesi Ege Temsilciliği’ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Şu an Almanya’da 6, Hollanda ve Fransa’da birer olmak üzere 8 yurtdışı ofislerinin bulunduğunu belirten Ruhisu Can Al, “Önümüzdeki günlerde Hamburg’da büyük bir ofis açmayı planlıyoruz. Bu ofisimiz diğerlerinden farklı olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İZTARIM ’ın İzmirli diye tescilli bir markası var. Hamburg ofisinde İzmir’e ait değerlerin, İzmir ile alakalı yarattığımız markaların, ürünlerin de sergileneceği ihracata yönelik bir konsept geliştireceğiz. Çünkü Hamburg aynı zamanda bir ticaret kenti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hedefi İzmirli markasını dünyaya ihraç etmek. Biz de bu konuda kollarımızı sıvadık. İzmirli markasını dünyaya tanıtmaya tarımdan başlayacağız. Buradaki hikaye tutar ve başarılı olursa, farklı başlıklar da ekleyerek konsepti geliştirmemiz mümkün” dedi.

“Hedefimiz yurtdışındaki ofis sayısını 10 çıkartmak”

DİDER’in yurtdışında açtığı ofislerle İzmir’i tanıttığını söyleyen Ruhisu Can Al, “DİDER’in hikayesi Almanya’da 5 ofisle başladı. Şimdi hedefimiz bu sayıyı 10’a çıkartmak. Londra’da ofis açma çalışmalarımız devam ediyor. Belki Telaviv de olabilir. Bizim yaptığımız şey temelde bu dernek üzerinden bir kent diplomasisi ve mekanizmasını hayata geçirerek; ofis açtığımız kentlerdeki yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, iş dünyasının kurumlarına ulaşmak. Bir kent ne kadar bilinirse ve ne kadar cazip hale gelirse o kadar dünya kenti oluyor. O yüzden DİDER’in temel amacı İzmir’in değerlerini olabildiği kadar dünyaya aktarmak ve aynı şekilde dünyanın çeşitli kültürlerini, kimliklerini bu kente çekebilmek” ifadelerine yer verdi.

İzmirli markası İtalya’ya rakip oluyor

DİDER Yönetim Kurulu Üyesi Sami Serkan Nebioğlu ise, “Tunç Soyer Başkanımızın bir projesi vardı; atalık tohumumuz olan karakılçık buğdayını İzmir genelinde yaymak. Bunda da çok başarılı işler yaptılar. Karakılçık buğdayından elde edilmiş undan İzmirli markasıyla İtalyan makarnalarına ciddi anlamda rakip olabilecek kaliteli makarnalar üretiliyor. Bu makarnaların yurtdışında ciddi bir talep göreceğine olan inancımız tam” diye konuştu.

“2024’te Almanya-İzmir Yatırım Zirvesi gerçekleştireceğiz”

Bugüne kadar ofis açtıkları kentlerin iş dünyasındaki temsilcilerini, yerel yönetimlerini, üniversitelerini gerçekleştirdikleri ekonomik formlarla bir araya getirdiklerini belirten Ruhisu Can Al, “Şimdi de yeni bir hikaye yazıyoruz. Önümüzdeki sene Frankfurt’ta; ofis açtığımız bütün kentlerin ekonomik kurumlarını bir araya getirerek, büyük bir Almanya-İzmir Yatırım Zirvesi organize etmek istiyoruz. Burada en temel amaç; hali hazırda ofislerimizin bulunduğu Berlin, Bremen, Bielefeld, Ahlen-Hamm, Frankfurt ve Hannover’in yanı sıra; zirvenin yapılacağı tarihe kadar yeni ofis açacağımız Hamburg, Stuttgartd ve Köln’ün ticaret ve sanayi odalarını, belediye başkanları düzeyinde yerel yönetimlerinin temsilcilerini bir araya getirmek. Bir nevi kentlerin Davos’u olabilecek bir etkinlik yapacağız” dedi.