Dijital CEO ve Liderler Zirvesi İzmir’den küresel boyuta taşınacak

İZMİR / EKONOMİ

Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, tesis edilecek iş birlikleri ile zirveye küresel ölçekte stratejik görüş alışverişinin yapılacağı buluşma noktası kimliği kazandırılması hedefleniyor. Toplantıda Vizyon 100 Platformu, zirvenin küresel çapta tanınmasına katkı sağlamak amacıyla üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapma yönünde önemli kararlar alındı.

"Zirveyi küresel boyuta taşıyacak iş birlikleri yapıyoruz"

Vizyon 100 Kurucusu Berkay Güner yapılacak iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulundu. Güner, “Zirvenin global yolculuğunda her paydaşın desteğine ihtiyacımız var. Ege bölgesinin ve tabii ki ülkemizin önemli kurumlarının desteği ve ortak anlayışıyla hareket edecek olmamızı çok değerli buluyoruz. 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi ile ülkemiz adına önemli kazanımlarımız olacak” dedi.

Ekim ayında Çeşme’de düzenlenecek 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde altı başlıkta konuşmalar yapılacak. Ulusal ve uluslararası çapta söz sahibi 50’den fazla konuşmacının yer alacağı zirvenin sonunda 10 önemli başlıkta sunulacak strateji belgesi tüm dünyada yayımlanacak.