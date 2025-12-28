Dijital Deneyim Merkezi, eğitimcileri sosyal sorumluluğa dahil etti

EKONOMİ / İZMİR

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Deneyim Merkezi’ni, İzmir’de eğitim sektöründe hizmet veren kurumlara tanıtmak amacıyla toplantı düzenledi. Elde ettiği gelirle dar gelirli ailelerin çocuklarına teknoloji eğitimleri veren Dijital Deneyim Merkezi, 2026 yılında daha çok çocuğa ulaşmak için İzmir’in önde gelen eğitim kurumlarının temsilcilerini ağırladı. Öğrencilerini Dijital Deneyim Merkezi’ne getirecek olan özel okullar, ödeyecekleri bedel ile teknoloji olanaklarına ulaşamayan çocuklara eğitim verilmesini sağlayan bir sosyal sorumluluk projesine dahil olacak.

İzmir Ticaret Odası ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Dijitalleşme, artık sadece teknolojik bir dönüşüm değil; aynı zamanda küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan stratejik bir rekabet alanı. Ülkemizin dijital ekonomideki payını artırması, teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir ülke haline gelmesi, kentlerimizin dijitalleşme kapasitesiyle doğrudan ilişkili. Bu amaçla, İzmirimizi teknoloji üreten, dünyaya ürün ve fikir ihraç edebilen bir şehir olmasının yanında, teknoloji ve inovasyon konusunda oyun kuran şehirlerden biri olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İzQ çatısı altında hayata geçirilen Dijital Deneyim Merkezi’nin, inovasyonu erken yaşta içselleştirme hedefinin bir yansıması olduğunu ifade eden Özgener, “Eğitimin okul dışında da, ilhamla, deneyimle, gerçek hayatla, teknolojiyle ve üretimle buluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle merkezimiz; gözlemleyen, deneyimleyen, öğrenen, hayal eden ve en önemlisi, üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim vizyonunun mekana bürünmüş hali. Çocuklarımız burada kentsel yaşamı, bilimi, doğayı, ticareti ve sürdürülebilirliği eğlenerek öğreniyorlar. Sadece bilgi almakla kalmıyor; çeşitli istasyonlarda geleceğin teknolojileriyle tanışıyor, grup çalışmalarında iş birliği kuruyorlar. Bu anlamda eğitim sektöründe faaliyet gösteren paydaşlarımızın tecrübelerinden faydalanmayı çok önemsiyoruz” diye konuştu.