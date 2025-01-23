Dijital dönüşüm için DOSABSİAD’dan stratejik adım

EKONOMİ (BURSA) - Son dönemde KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu desteklere dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bu doğrultuda BANDWITT Dijital Dönüşüm Platformu ile iş birliği gerçekleştirdi. Başkan Çevikel, firmanın kurucu ortakları Selim Özoğuz ve Emir Barın’ı ağırlayarak, KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları, çözüm önerilerini ve ihtiyaç duydukları destekleri masaya yatırdı.

İş birliğinin Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Çevikel, dijital dönüşümün KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmanın ötesinde, küresel pazarlarda varlık göstermelerini de kolaylaştırdığını ifade etti.

Çevikel, “Dijitalleşme artık KOBİ’lerimiz için bir tercih değil, sürdürülebilirlik için bir zorunluluk. DOSABSİAD olarak, üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde yol gösterici bir rol üstleniyor, onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. BANDWITT gibi yenilikçi çözümleri iş dünyamıza tanıtarak bu süreçteki eksiklikleri gidermeyi ve firmalarımızın daha güçlü bir şekilde büyümesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Dijital dönüşüm rekabet üstünlüğü sağlıyor”

Dijitalleşmenin KOBİ’lere sağladığı avantajlara da dikkat çeken Çevikel, “Dijitalleşme, işletmelerimize yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hız, verimlilik ve rekabet üstünlüğü kazandırıyor. Platformun sunduğu hızlı analiz ve rehberlik çözümleri, işletmelerimiz için büyük bir fırsat. Bu tür iş birlikleriyle, bölgemizin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini daha da artırmayı amaçlıyoruz. Yenilikçi çözümler sunan partnerlerle iş birliği yaparak firmalarımızın iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Firma kurucu ortaklarından Selim Özoğuz, işletmelerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli platformları hakkında bilgi verirken, firma kurucu ortağı Emir Barın da bugüne kadar 200’den fazla firmayı doğru teknolojilerle tanıştırdıklarını ve bu firmalara 3 milyon dolardan fazla finansal kazanç sağladıklarını vurguladı.