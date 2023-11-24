“Dijital ekonomiye entegrasyon artık seçim değil, zorunluluk”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Business School’da düzenlenen E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi’nin Strateji Arama Çalıştayı’nda konuşan BTSO Yönetim Üyesi Erol Kılıç, Dünya Ekonomik Forumu’na göre 10 yıl içinde ekonomide yeni katma değerin yaklaşık yüzde 70'inin dijital platforma dayalı iş modellerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirterek, “Ekonomideki bu tablo tüm işletmelerimiz için dijital ekonomiye entegrasyonu artık bir seçim değil zorunluluk haline getiriyor. Bizler de burada oluşturduğumuz çalışma masalarında, bu entegrasyona uyum yeteneğimizi geliştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın girişimcilik refleksleri gelişmiş KOBİ’leri ile e-ticaret pazarında çok daha etkili bir oyuncu olabileceğini belirten Kılıç, “E-ticaretteki gelişimi ihracat başarısına dönüştürmek ve rekabette ön sıralarda yer alabilmek için dijitalleşmenin getirdiği trendlerle gelişim sürecini pekiştirmemiz gerekiyor. Bunun için kamu ve özel sektör işbirliği büyük önem taşıyor. Üst seviyede işbirliği ve koordineli bir yaklaşımla hareket etmeye ihtiyacımız var. Kamu, özel sektör ve akademi iş birliğinde gerekli çalışmaların yapılması çok önemli” dedi. Öte yandan çalıştayda, Bursa’da e-ticaret bilgi sistemine kayıtlı 24 bin 500 firma olduğu bilgisi paylaşılırken sürdürülebilirlik, yönetişim, dijitalleşme ve markalaşma konuları görüşüldü.