Dijital ikizle Yıldırım ilçesi yeniden inşa ediliyor

ERHAN BEDİR

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı projeler, hizmetler ve devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya 40 bin tapu sorunu çözüldüklerini söyleyerek başladı. Göreve geldikleri 2019 yılında Yıldırım’ın en önemli sorununun imar ve kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz; “İlçemizin 3’te 1’inde imar problemi vardı. 1986 yılından bu yana yapılan imar uygulama planları vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle bozuluyordu. Biz ilk iş olarak; kangrene dönen ve kentsel dönüşümün önünü tıkayan bu sorunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle çözüme kavuşturduk. 1 Şubat itibariyle 5 milyon metrekarelik alanda imar ve uygulama planlarını tamamladık. İlmek ilmek işleyerek, sabırla çalışarak kentleşmede sessiz bir devrim yaptık ve 40 bin mülkiyet ve tapu sorununu çözüme kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde 19 bin tapunun dağıtımını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar 7 bin 500 konut ürettik”

Kentsel dönüşüm noktasında önemli hedefler koyduklarını belirten Başkan Yılmaz; “Göre gelirken ‘Yıldırım İçin Büyük Düşünüyor, Büyük Dönüşüyoruz’ dedik ve 30 bin yeni konut hedefi belirledik kendimize. Hamdolsun şuana kadar 7 bin 500 konut ürettik. 2029 yılına kadar bu sayıyı 30 bine tamamlayacağız. Tabi kentsel dönüşümün tanımını doğru yapmak gerekiyor. Meselemiz sadece binaları değiştirmek, yeni inşaat alanları üretmek değil. Biz konutlarla beraber; o konutun içinde bulunduğu ekosistemi, sosyal imkanları, çevresel şartları, ulaşım ve altyapı imkanlarını da dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“Dijital ikiz çalışması yapıldı”

Kentsel dönüşüm konusunda Bursa’nın en tecrübeli kurumu olduklarını vurgulayan Yılmaz, “Bugün itibariyle 17 noktada kentsel dönüşüm çalışması yürütürken, 33 farklı noktada ise özel sektör eliyle dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar Mevlana 7. Etap, Çınarönü, Mimarsinan 1. Etap, Yiğitler ve Yıldırım Lojistik Merkezi dönüşüm çalışmalarını tamamladık. Davutkadı- Yediselviler- Sıracevizler, Ulus, Millet, Beyazıt Kasım Önadım Bulvarı, Şirinevler, Mevlana 8. Etap, Mimarsinan 2. Etap, Arabayatağı Cami Çevresi, Şirinevler 8119 Ada, Davutkadı 2. ve 3. Etap ile Karapınar Sosyal Yaşam Alanı dönüşüm çalışmalarımız ise devam ediyor. Özel sektör eliyle devam eden projelere de destek veriyoruz. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlıyoruz. İnşallah birkaç ay içinde bitmiş olacak. Dijital İkiz Çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizin 3 boyutlu, dinamik bir sanal modelini çıkardık. İlçenin yapı stoğunu anlık olarak analiz ediyoruz” dedi.

“Belediye başkanından büyük fedakarlık”

Yıldırım Belediyesine ait başkanlık konutunun yıkılarak yerine vatandaşlara hizmet edecek bir spor tesisi yapılması için başlatılan projede yeni aşamaya geçildiğini aktaran Başkan Yılmaz, uzun süredir gündemde olan Şükraniye Spor Tesisi Projesi’nde ihale aşamasına gelindiğini duyurdu. Proje için başkanlık konutunun da yıkılacağını söyleyen Yılmaz, belediyenin bulunduğu mahalle ile çevre mahallelerin yıllardır böyle bir tesise ihtiyaç duyduğunu ancak arsa yetersizliği nedeniyle sürecin uzadığını söyledi. Geçen yıl plan değişikliğinin tamamlandığını belirten Yılmaz, projelerin hazırlandığını ve kısa süre içinde yapım ihalesine çıkılacağını ifade etti.