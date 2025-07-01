“Dijitalleşme artık zorunlu bir dönüşüm meselesidir”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye genelinde 600 bin firmanın e-ticaretle ilgilendiğini belirterek, Bursa’da ise 28 bin firmanın aktif olarak e-ticaret sistemine kayıtlı olduğunu söyleyen Özgüven, “Bugün üretim yapmak ya da hizmet sunmak kadar, bu ürün ve hizmetleri doğru dijital kanallarla hem Türkiye’ye hem de dünyaya sunmak da kritik bir gereklilik haline geldi” dedi.

Konsey olarak yürütülen önemli projelerden biri olan “Tarihi Çarşıda Dijital Dönüşüm” çalışmasına da değinen Özgüven, bu girişimin BTSO’nun dijitalleşme vizyonunun somut bir adımı olduğunu ifade etti.

Sadece Bursa’ya değil, Türkiye’nin dört bir yanına katkı sağladıklarını belirten Özgüven, Gaziantep Ticaret Odası’nın özel davetiyle katıldıkları e-ticaret eğitim programını da anlatırken “Üç gün boyunca Gaziantep’teydik. Bursa’nın e-ticaretteki deneyimini Gaziantepli firmalarla paylaştık. Artık sadece Bursa değil, Türkiye için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.