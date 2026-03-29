Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde tahsisler başlıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR



Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde (OTB) tahsis süreci başlıyor. Dünya Bankası'ndan 65 milyon dolarlık destek aldıklarını söyleyen Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, kurulması planlanan 50 sera ve 47 sanayi parselinde 3 bin 500 kişi istihdam hedeflediklerini, Ağustos ayında yatırımların başlayacağını söyledi.



Bölgede, yatırımcı buluşması gerçekleştirildi. Saha incelemesinin ardından Bergama Ticaret Odası’nda yapılan tanıtım toplantısında, yatırımcılar bölgenin gelişimi, yatırım süreci, finansman modeli hakkında bilgilendirildi.

Projenin üretim olmasının yanı sıra bölgesel kalkınmayı tetikleyecek bir merkez olacağını söyleyen Çakan, “Dünya Bankası finansmanıyla başlatılan süreçte ilk etapta 30 milyon dolarlık kredi sağlandı, bu rakam ek kaynakla birlikte toplam finansman 65 milyon dolara ulaştı. Mevcut durumda finansman açısından herhangi bir sorun yok, kasada önemli oranda nakit mevcut. Projede 50 sera ve 47 sanayi parseli yer alıyor. Bölgede yıllık yaklaşık 85 bin ton üretim kapasitesi hedefleniyor. Bu yatırım, Dikili dışında, Bergama, Kınık, Menemen ve Ayvalık başta olmak üzere tüm Bakırçay Havzası’na hitap ediyor. Bölgede 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanması, çalışanların büyük bölümünün kadınlardan oluşması hedefleniyor. Ayrıca, kadın istihdamı sağlayan yatırımcılara yüzde 10 oranında destek verilecek. Altyapı çalışmalarının Temmuz ayı sonunda tamamlanmasını, Ağustos ayında yatırımların başlamasını öngörüyoruz” diye konuştu.



Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Dikili OTB Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, yatırımcıların sorularını cevapladı.