Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OSB’de 36,9 milyon dolarlık altyapı yatırımı için imza atıldı

İZMİR / EKONOMİ



Türkiye’nin örnek tarım ve yenilenebilir enerji entegrasyon projelerinden biri olarak hayata geçirilen Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nin Altyapı ve Jeotermal Isıtma Sistemleri Yapım İşi Sözleşme İmza Töreni, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Protokol Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü himayelerinde yürütülen proje, Dünya Bankası finansmanı ile ihaleye çıktı. 1 Aralık’ta gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Dünya Bankası’nın şartlarını yerine getiren GBC İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş. firması oldu. Firma, ihaleye toplam 36 milyon 950 bin dolar teklifle girdi.

İhalenin kapsamında; atıksu, yağmur suyu ve kullanma suyu altyapıları, elektrik, telekomünikasyon, SCADA sistemleri, kuşaklama kanalı, sanat yapıları, jeotermal ısı merkezi, iletim şebekeleri ve sera ısıtma sistemleri yer alıyor.



Dikili OSB’nin kırsal ve tarıma elverişsiz bir alanda olduğunu dile getiren Dikili Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan,

“Bu alanı elverişli hâle getirdik. Bataklığı kurutmak için 3 bin dönümlük arazi sahasında çalıştık. İkinci aşamaya geldiğimizde Dünya Bankası ile iletişime geçtik. Yaklaşık 30 milyon dolarlık bir kredi aldık. Bunun ilk yüzde 60’ı hibe, kalan kısmı ise üç yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli. Yıllık faizi yüzde 3. Dünya Bankası projeyi önemsediği için 35 milyon dolar daha ek ödenek sağladı. Böylece toplamda 65 milyon dolar gibi bir rakama ulaştık” dedi.



OSB içerisindeki alanlara ilişkin bilgi veren Çakan, “3 bin dönümlük alanın tamamında parseller satıldı, yerimiz kalmadı. 50 sera ve 47 fabrikamız bulunuyor. En küçük sera 20 dönüm. Fabrikalar; paketleme, ambalajlama, dondurma ve kurutma işlemleri yapacak. Bakırçay Havzası’nın tamamına hizmet edecek. OSB dışındaki firmalar da burada işlem yapabilecek. İlk hedefimiz 80 bin ton üretim ve 3 bin 500 kişilik istihdam. Bunun yüzde 70’i kadın olacak” diye konuştu.



Toplam maliyete değinen Çakan, “47 fabrika deyince altyapı, modernizasyon ve makine-ekipman maliyetleri çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Toplamda 15 milyar TL civarında bir öngörümüz var. En önemlisi finansman sorununu çözdük” ifadelerini kullandı.



Rapora göre tüm seralar aynı anda çalıştığında saniyede 550 litre debiye ihtiyaç olacağını belirten Çakan, “Sıcak jeotermal kuyuları açtık, MTA ile çalıştık. Her vurduğumuz kuyuda sıcak suya ulaştık. Tüm sera ve fabrikalar aynı anda çalışabilir. Sıcağı ararken soğuğu da bulduk. Su sıkıntımız yok ama tedbiri elden bırakmıyoruz. Ek olarak 4 yeni kuyu daha açacağız. OSB kendi suyunu kullanacak. Güney tarafında GES’ler için 140 dönümlük alan ayırdık” dedi.