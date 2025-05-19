Dikili-Midilli Seferi Ege’nin iki yakasını birleştirdi

İZMİR / EKONOMİ

Dikili Belediyesi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliğinde gerçekleştirilen Dikili-Midilli seferleri başladı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “İki yaka arasında gelişen ticaret de önemli, hem Dikili hem Midilli esnafı bu ticari hareketten yararlanabilecek” dedi. Midilli Belediye Başkanı Panayotis Christofas da, bu iş birliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Dikili Limanı’ndan başlayan seferin ilk gününde Kırgöz, “Bugün bizim için çok özel ve çok güzel. Dikili-Midilli seferleri başladı. Dikilili, Bergamalı, komşu ilçelerimizden hemşehrilerimiz ile birlikte Midilli’de çok güzel karşılandık. İki yaka arasına kurulan ilişkiyi çok önemsiyoruz. Çünkü birbirine çok yakın kültürleri, tarihi geçmişi olan iki halkın her geçen gün dostluklarının pekişmesi bizim için öncelikli. Bununla beraber iki yaka arasında gelişen ticaret de önemli, hem Dikili hem Midilli esnafı bu ticari hareketten yararlanabilecek. Bu ilişkinin kurulmasında başta İDO Genel Müdürümüz Murat Orhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İDO sayesinde komşumuz Midilli Adası ile mesafemiz 30 dakika oldu. Değerli mevkidaşım, dostum, kardeşim Midilli Belediye Başkanı Panayotis Christofas ile birlikte iki dost halk arasındaki yakınlaşmayı daha da büyütüp geliştireceğiz” diye konuştu.

Midilli Belediye Başkanı Panayotis Christofas da, “Bu sabah Dikili-Midilli seferinin ilk gününde mevkidaşlarım Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat ve ilk ziyaretçilerimizi karşılamaktan çok mutluyuz. Bu iş birliğini daha da güçlendirmeye hazırız. Bizim tarafımızdan da haftada üç dört kez başlayıp yaz döneminde her gün gerçekleşecek yeni seferlere destek olmak katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.