Dikili'de inşaat sektör toplantısı yapıldı
BERTO ve Dikili Belediyesi iş birliğinde, Dikili Belediyesi Sosyal Tesisleri ev sahipliğinde, Dikili'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren BERTO Üyelerinin de katılımıyla inşaat sektör toplantısı gerçekleştirildi.
İZMİR/EKONOMİ
Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetimi'nin tam kadro katıldığı toplantıda Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Belediyesi Şehir Planlama ve İmar birimi yetkilileri de yer aldı.
Toplantıda söz alan BERTO Başkanı Lütfi Kolat; "Bergama Ticaret Odası olarak görev sorumluluk alanımız olan Dikili'de İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin sorunlarını dinlemek ve yetkili makamlara bildirip, çözüme kavuşturmak için böyle bir toplantı organize ettik. Ev sahipliği ve destekleri için Belediye Başkanı Adil Kırgöz'e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.