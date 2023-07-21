Dikili'de inşaat sektör toplantısı yapıldı

İZMİR/EKONOMİ

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetimi'nin tam kadro katıldığı toplantıda Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Belediyesi Şehir Planlama ve İmar birimi yetkilileri de yer aldı.

Toplantıda söz alan BERTO Başkanı Lütfi Kolat; "Bergama Ticaret Odası olarak görev sorumluluk alanımız olan Dikili'de İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin sorunlarını dinlemek ve yetkili makamlara bildirip, çözüme kavuşturmak için böyle bir toplantı organize ettik. Ev sahipliği ve destekleri için Belediye Başkanı Adil Kırgöz'e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.



