Dil okulundan emeklilere yüzde 50 indirim

Ekonomi-Kocaeli

Kocaeli Ticaret Odası, “Emekliler Yılı” çalışmaları kapsamında indirim protokolleri imzalamaya devam ediyor. KOTO son olarak American Life Dil Okulları İzmit Şubesi ile indirim protokolü imzalandı. Emeklilere yüzde 50 oranında indirim sağlayan protokol, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve American Life Dil Okulları İzmit Şubesi Kurucu Ortağı Ufuk Vurdum tarafından imzalandı.

KOTO Başkan Bulut, protokolün emeklilere hayırlı olmasını dilerken, American Life Dil Okulları Kurucu Ortağı Ufuk Vurdum ise, İngilizce, Almanca, Rusça, Flemenkçe, İspanyolca ve Fransızca dillerinde dil eğitimi veren kurumun, emeklilere indirimli hizmet sunmaktan mutluluk duyacağını vurguladı.