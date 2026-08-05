Dilovası Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocaeli

Dilovası Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda ilçede devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve belediye hizmetlerine ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "İlçemizin birçok noktasında çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projelerimizi planladığımız takvim doğrultusunda bir bir hayata geçiriyoruz. Cumhuriyet Mahallesi Semt Konağı'nın da temelini attık. İnşallah tamamlandığında mahalle sakinlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir eseri Dilovası'na kazandırmış olacağız. İlçemize değer katacak yatırımlarımızı birer birer tamamlıyoruz. Atık Getirme Merkezimiz ile Afet Eğitim Merkezimizin yapımında artık son aşamaya geldik. Kısa süre içerisinde düzenleyeceğimiz törenlerle her iki tesisimizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ömeroğlu, "Devam eden projelerimizde de çalışmalar planladığımız takvim doğrultusunda ilerliyor. Diliskelesi Kültür Merkezi, Yeni Belediye Hizmet Binamız, Kent Meydanı Projemiz, Kayapınar Mesire Alanımız ile Tavşancıl Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projemizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu projelerin tamamını ilçemize yakışır şekilde en kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz. Araç filomuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak ve vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin hizmet sunabilmek için yeni araçlarımızı filomuza dahil ediyoruz. Bundan sonra da hem araç yatırımlarımızı hem de ilçemize değer katacak projelerimizi aralıksız sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.