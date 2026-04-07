Dilovası Belediyesi sosyal projelerini sürdürüyor

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Öksüz ve yetim çocuklar ile özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programlar, hem çocukların gelişimine katkı sunuyor hem de ailelerin sosyal hayata katılımını güçlendiriyor.

Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Çayırova Uçak Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek bilim ve havacılıkla iç içe, eğitici ve keyifli bir deneyim yaşadı. Çocukların yaşadığı heyecan ve mutluluk, etkinliğin amacına ulaştığını bir kez daha gösterdi.

Uçak Bilim Merkezi gezisinin ardından anneler için de özel bir gezi programı düzenleyen Dilovası Belediyesi, “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” filminin çekimlerinin yapılacağı film platosunu da ziyaret etti. Gerçekleştirilen bu özel program sayesinde katılımcılar, hem farklı bir atmosferi deneyimleme fırsatı buldu hem de kültürel bir yolculuğa çıktı.

“Öksüz, yetim ve özel gereksinimli evlatlarımızın hayatına dokunmak en temel sorumluluğumuzdur”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Öksüz, yetim ve özel gereksinimli evlatlarımızın yanında olmak, onların hayatına dokunmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın mutluluğu kadar annelerimizin sosyal hayata katılımı da bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor hem de ailelerimizin yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Dayanışmayı büyüten bu projelerimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.