Dilovası Belediyesi Tavşancıl'a yeni sosyal tesis kazandırıyor

Kocaeli

Dilovası Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tavşancıl Mahallesi'nde, tarihi hamamın bulunduğu alanda inşa edilmesi planlanan sosyal tesis ile vatandaşların aileleriyle birlikte güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanının ilçeye kazandırılması hedefleniyor.

Tarihi dokuya uygun mimarisi ve işlevsel yapısıyla tasarlanan sosyal tesisin, tamamlandığında Tavşancıl Mahallesi'nin önemli cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor. Dilovası Belediyesi ise ilçenin farklı noktalarında olduğu gibi Tavşancıl'da da vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ömeroğlu, "Şehrimizin her mahallesine değer katacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Tavşancıl Mahallemizde tarihi hamamın bulunduğu bu alanı, geçmişimizin izlerini yaşatan ve gelecek nesillere aktaran örnek bir sosyal yaşam merkezine dönüştürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebileceği, komşuluk ilişkilerinin güçleneceği ve sosyal hayatın canlanacağı bu projeyi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.