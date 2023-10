Dilovası Belediyesi’nden çocuklarla hayvanları buluşturan etkinlik

Takip Et

Hayvanların yaşamı üzerindeki tehdit ve tehlike altındaki türlere dikkat çekmek için Dilovası Belediyesi ve Kuzey Marmara Otoyolu firması tarafından hizmete açılan Dilovası Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte tesisi gezen protokol temsilcileri, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğrenciler burada hayvanlarla buluşarak hem sevdiler hem de kendi elleriyle beslediler.

KMO Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu etkinliğin açılış konuşmasında, "Kuzey Marmara Otoyolu olarak yapımını üstlendiğimiz ve işletmesi Dilovası Belediyesi tarafından sürdürülen Dilovası Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizin açılışını geçtiğimiz yıl büyük bir mutlulukla gerçekleştirmiştik. Bugün 16 bin metrekarelik alan üzerine kurulu teşhis ve tedavi aşılama uygulamaları, iç dış parazit uygulamaları, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, hemogram cihazı, ultranografi cerrahi müdahale imkanı, aşılar, dahiliye hastalıkları tedavileri, küpeleme ve çipleme uygulamaları, hayvan ambulansı ile personel odaları gibi pek çok imkanı bir arada sunan örnek bir hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde yeniden bir aradayız" dedi.

"Elimizden geldiğince hayvan sevgisini aşılayacağız"

Tesisi öğrencilerimizle birlikte gezdiğimizde can dostlarımız için ne kadar özenli düzenlenen bir tesisin hizmete girdiğini gördüklerini belirten Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Dilovası Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizin yapımında emeği geçen Dilovası Belediye Başkanımıza ve Kuzey Marmara Otoyolu yönetimine teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerle öğrencilerimize dönem dönem hayvan sevgisinin aşılanması için etkinlikler düzenleyeceğiz. İlçe Milli Eğitim olarak yeni eğitim öğretim döneminde kurulu bulunan bu tesisimize öğrencilerimizi getirerek onları tanımaları ve hayvan sevgisinin aşılanması konusunda çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın merkezimize yoğun bir ilgi göstereceklerine inanıyor, bu tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünya sadece insanlara ait değil"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, "Her platforma ifade ediyoruz ki; Dünya sadece insanlara ait değil. Her canlının yaşam hakkı vardır. Onları korumak ve kollamak hepimizin görevi, sevgi toplumu olmakta bunu gerektirir. Dilovamız’da tam da bu düşüncelerle hareket ediyoruz. Bundan sonra da can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.