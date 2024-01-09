Dilovası Devlet Hastanesi’ne 18 yataklı ilave servis

EKONOMİ / KOCAELİ

Dilovası Devlet Hastanesi 18 yataklı ilave servis açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Sarıışık, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Dilovası İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Polat, Çolakoğlu Metalurji Kurumsal Direktörü Mustafa Türker, hastane yetkilileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Çolakoğlu Metalurji firmasının katkılarıyla yapımı tamamlanan 18 yataklı 11 ilave odadan oluşan birimin açılış kurdelesini hayırlı olsun dilekleriyle kesen Vali Yavuz, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte açılışı yapılan ilave servisi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Hastane ziyareti sırasında rastladığı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, Dilovası ilçemize kazandırılan ilave servisin yapılmasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür etti.