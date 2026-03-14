Dilovası’nda ilçe müftülük binasının temeli atıldı

Kocaeli

Dilovası’nda manevi hizmetlerin daha güçlü bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak İlçe Müftülük Binası’nın temeli, düzenlenen törenle gerçekleşti. Dilovası Belediyesi ve İlçe Müftülüğü’nün iş birliğiyle hayata geçireceği Müftülük Binası’nın temel atma törenine protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu, OSB bölge müdürleri ve protokol üyeleri katılım sağladı.

Modern müftülük binası hizmete hazırlanıyor

Temeli atılan yeni müftülük binasıyla birlikte Dilovası’nda yürütülen dini hizmetlerin daha güçlü bir altyapıyla sürdürülmesi hedefleniyor. İlçeye kazandırılacak olan modern hizmet binası, vatandaşların dini konularda daha hızlı ve nitelikli hizmet almasına katkı sağlayacak.

“Dilovası’na yakışır güzel bir eseri ilçemize kazandıracağız”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu “Dilovası’na değer katacak önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşa edeceğimiz yeni müftülük binası sadece bir hizmet binası olmayacak, aynı zamanda manevi değerlerimizin güçlendiği bir merkez olacak. Belediyemiz ile İlçe Müftülüğümüzün iş birliğiyle Dilovası’na yakışır güzel bir eseri ilçemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.