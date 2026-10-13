Dilovası’nda Köseler Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

Kocaeli

Dilovası Belediyesi ile Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Köseler Mahallesi’ne kazandırılan Halk Kütüphanesi, yazar Hayati İnanç’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. İlçenin kültür ve eğitim olanaklarını genişletmesi hedeflenen kütüphane, çocuklardan gençlere, kadınlardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşa kitaplarla buluşabilecekleri yeni bir alan sunacak.

“Kütüphaneler şehirlerin kültürel hafızalarıdır”

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Bir kütüphanenin kapısını açmak, geleceğe açılan kapıları aralamaktır. Her kitapta yeni bir dünya, her sayfada yeni bir umut vardır. Belediyecilik yalnızca yol, park ve bina yapmak değildir. Belediyecilik, insanımıza dokunmak; çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak ve gençlerimizin önünü açmaktır. Köseler Halk Kütüphanemiz de bu anlayışın önemli bir eseridir” dedi.

Kütüphanenin yalnızca öğrenciler için değil, bütün vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası olacağını vurgulayan Ömeroğlu, “Çocuklarımız burada kitap okuyacak, gençlerimiz ders çalışacak, üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz uygun bir çalışma ortamına kavuşacak. Kadınlarımız, yetişkinlerimiz ve büyüklerimiz de kitapla, bilgiyle ve kültürle buluşacak. Çünkü kütüphaneler yalnızca kitapların bulunduğu yerler değil; bilgiye açılan kapılar, geleceğe yapılan yatırımlar ve şehirlerin kültürel hafızalarıdır” ifadelerini kullandı.

Ömeroğlu, “Orhangazi, Tavşancıl ve Turgut Özal halk kütüphanelerinin ardından Köseler Halk Kütüphanesi’ni de hizmete açarak ilçemizdeki kütüphane ağını genişlettik. Son bir yıl içerisinde kadınlara ve öğrencilere yönelik 25 farklı etkinlik düzenledik. Kütüphanelerimizi yalnızca kitap okunan alanlar olarak değil; söyleşilerin, kültür-sanat çalışmalarının, eğitimlerin ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği yaşayan merkezler hâline getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.