Dilovası’nda “Şefkat Eli” projesi ile haneler yenilendi

Kocaeli

Dilovası Kaymakamlığı ile Darülaceze Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen “Şefkat Eli” Projesi, engelli ve yaşlılık nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik sosyal desteklerin artırılmasını hedefliyor. Proje ile birlikte ilçede yaşayan yalnız, kimsesiz veya sosyal desteğe ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

İhtiyaçlar yerinde belirleniyor

Proje kapsamında, Dilovası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri koordinasyonunda ihtiyaç tespit ve planlama çalışmaları yürütülüyor. Darülaceze Vakfı tarafından sağlanan hibe desteğiyle sosyal hizmet, ayni yardımlar, bakım ve onarım destekleri düzenli olarak sürdürülebiliyor.

İlk uygulama sürecinde birçok hanede ev boyama, halı ve koltuk yıkama, ilaçlama hizmeti gibi temizlik faaliyetleri gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine elektrikli süpürge, baza, koltuk takımı, çamaşır makinesi gibi temel demirbaş eşyaların temini sağlandı. Proje kapsamında bu tür iyileştirme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Hayata katılım ve sosyal destek ön planda

Engelli ve yaşlı bireylerin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamaları için sürdürülen bu çalışmalar, aynı zamanda sosyal izolasyonla mücadeleye de katkı sunuyor. Dilovası Kaymakamlığı’nın yürüttüğü hane ziyaretleri, birebir görüşmeler ve ihtiyaç analizleriyle, bireylerin yalnız olmadıkları hissettiriliyor.

Şefkat Eli Projesi ile ilçede sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve ihtiyaç sahibi bireylerin yaşamlarına dokunmayı sürdüreceklerini belirten Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, “Darülaceze Vakfı’nın desteğiyle örnek bir sosyal hizmet modeli ortaya koyduk. Desteklerinden dolayı Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş’a, projeye değer katan Darülaceze Vakfı Başkanı Dr. Fatih Recep Saraçoğlu’na ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.