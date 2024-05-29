Dinçsoy: Üretiyor ve ihraç ediyorsanız serbest bölgede olmalısınız

Eray ŞEN / ADANA

Sahip olduğu 3.6 milyon metrekarelik alan ile Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden biri olan Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (TAYSEB), düzenlediği toplantıda yatırım teşvik ve fırsatlarını anlatarak özellikle ihracat odaklı üretim yapan yatırımcılara çağrıda bulundu. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, TAYSEB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Erdemir ve TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy’un katılımıyla Adana Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıda Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, Adana Yumurtalık Serbest Bölge Müdürü Fatih Altıntaş ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç da yer aldı.

Eren: İşletmeler Ceyhan’daki limanımızı kullanabiliyor

TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, grup şirketlerinden Toros Tarım’ın Ceyhan’daki üretim ve liman tesisinin bulunduğu bölgede yer alan TAYSEB’in 1990 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek, “Ceyhan tesisimizde kurulu limanımız ve verdiğimiz limancılık hizmetlerimizle TAYSEB'e her yıl artan miktarlarda, özellikle likit kimyasal ve bitkisel yağların elleçlenmesinde destek veriyoruz. TAYSEB’de kurulu işletmeler Ceyhan’daki limanımızı kullanıyorlar” dedi.

Dinçsoy: Üreten ve ihraç eden yatırımcıları bekliyoruz

TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy da yatırımcılara sundukları avantajlı anlattı. Dinçsoy, “Serbest bölgede üretim gerçekleştiriyorsanız, üretmiş olduğunuz üründen elde ettiğiniz kazançlar kurumlar ya da gelir vergisinden tamamen muaf. Ürettiğinizin yüzde 85 ve üzerini ihraç ediyorsanız, çalışanların ücretleri de gelir vergilerinden muaf. Bölgeye gelen ürünler, KDV ve gümrük vergilerinden muaf. Serbest bölgelerde en büyük teşvik, ihracattır. Hammaddeyi Türkiye’den sağlayıp yurt dışına satabiliyorsanız, serbest bölgeden başka düşünebileceğiniz başka bir alan yok. Faaliyetiniz üretimse, hedef pazar ihracatsa bu bölgede olmalısınız” ifadesini kullandı. Dinçsoy, elektrik, su, doğalgaz, telefon, kanalizasyon gibi tüm altyapı hizmetlerini kullanıcının parseline kadar ücretsiz olarak götürdükleri bilgisini verdi.

“Yatırım kümesinin göbeğinde, dış pazarlara çok yakın”

TAYSEB’in Kocaeli Körfezi gibi ikinci bir endüstri merkezi olması beklenen İskenderun Körfezi'nin tam kalbinde yer aldığına dikkat çeken Dinçsoy, “Süveyş Kanalı'na, Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika pazarlarına yakınız. Tersane, liman, yat limanı, yat imalatı gibi konularda yaklaşık 1 milyon metrekarenin üzerinde, diğer sektörlere yönelik olarak da 600 bin metrekareye yakın değişik ölçülerdeki parsellerimize yatırımcılarımızı bekliyoruz” diye konuştu.