Dioki’nin yeni fabrikası 3’üncü çeyrekte üretime başlayacak

Eray ŞEN



ADANA - Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş. CEO'su A.Sefa Küçükboyacı, mevcutta EPS ile GPPS üretimi yapan iki fabrikaları olduğunu belirterek, 40 milyon dolarlık yatırımla geçen yıl başlattıkları üçüncü fabrikayı, bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlayacaklarını açıkladı. EKONOMİ’ye konuşan Küçükboyacı, yeni tesiste köpük, buzdolabı, gıda ambalajı gibi sektörlerde kullanılan GPPS üreteceklerini, bu üründeki yıllık kapasitelerinin 40-50 bin tondan 90-100 bin tona çıkacağını kaydetti.

Yeni fabrikanın kaba inşaatının tamamlandığını belirten Küçükboyacı, “Makine tesisat siparişleri yapıldı ve peyderpey geliyor. Reaktörlerin inşaatı bitti, ay başından itibaren yerine konulacak, ardından borulama ve diğer çalışmalar tamamlanacak. Üç dört ay içinde tesisi devreye almayı hedefliyoruz. Üçüncü çeyrekte üretime başlayacağız” bilgisini verdi.

“Deprem sonrası iç piyasadan yoğun talep oldu”

Deprem felaketlerinin ardından, yoğun talep ile karşılaştıklarını anlatan Küçükboyacı, “Deprem iç piyasayı artırdı, çünkü konteynır imalatında yalıtım malzemesi olarak köpük kullanıldığı için, köpük üreticilerinin hepsi mal istiyor. Kullanımı artan, yoğun talep gören ürünler arasında köpükten yapılan plastik servis tepsileri, gıda ambalajları da var. Kapasiteyi zorlayıp talepleri karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Zor günlerde yerli üreticinin önemi anlaşılıyor”

Pandemi, deprem gibi olağanüstü durumlarda yerli üreticinin öneminin anlaşıldığını vurgulayan Kükçükboyacı, “Böyle durumlarda üreticilerin hammadde tedariki acil olduğundan, hemen imkanlarınızı kullanıp tedarik etmeye başlıyorsunuz. Bu işin burada üretimi olmadığı zaman ise Avrupa’dan çok acil alsan bile iki-üç haftadan önce mal getiremezsin. Burada siparişi alır almaz, ürünü gönderebiliyorsun. Yerli üretici bu açıdan çok önemli” ifadesini kullandı.

“İzolasyon pazarı ünümüzdeki beş yıl büyüyecek”

Depremde yıkılan kentlerin ayağa kaldırılması, inşaat sektöründe yaşanacak yoğun çalışmalar nedeniyle önümüzdeki süreçte, dört-beş yıl boyunca, izolasyon pazarının büyüyeceği öngörüsünde bulunan Küçükboyacı, “Bu dönemde bizim yeni tesisin üretime başlaması, pazara büyük destek olacak” yorumunu yaptı. Polistirende 2022 yılında pazarın yüzde 7-8 civarında büyüdüğünü belirten Dioki CEO’su, “Türkiye’nin toplam üretimi 324 bin tona çıkmış. Bu yıl ve 2024’te de bunun üzerine çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

“İhracatımız 20 milyon dolardan 35 milyon dolara çıkacak”

Yeni fabrikanın üretime başlaması ile birlikte ihracatı ‘daha standart ve büyük’ bir hale getirmeyi düşündüklerini vurgulayan Küçükboyacı, şöyle devam etti:

“Genelde genleşebilir polisitiren tarafında ihracat yapıyorduk. Kristal polistirende ise Türkiye pazarı ağırlıklı olarak çalışıyorduk. Bundan sonra ihracatta bu üründe de daha rahat hareket edebileceğiz, sürekli müşterilerimiz olacak. Toplam ihracatımız yılda 15 – 20 milyon dolar civarındaydı, yeni yatırım ile bu rakamı 30 – 35 milyon dolara kadar çıkartabileceğiz.”