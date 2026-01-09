DİR’de KDV istisnası sona erdi, ihracatçı finansman baskısı altında kaldı

İZMİR / EKONOMİ

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracatçıların yurt içi üreticilerden gerçekleştirdikleri alımlarda yaklaşık 27 yıldır uygulanan KDV istisnası, 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kalktı. Düzenlemeye ilişkin herhangi bir süre uzatımının yapılmamasıyla birlikte ihracatçılar, söz konusu alımlarında KDV yüküyle karşı karşıya kaldı. İhracatçılar, bu durumun firmalar üzerinde ilave finansman baskısı oluşturacağını ve ithalata yönelimin artmasına sebep olacağını belirterek, istisnanın yeniden devreye alınmasını talep ediyor.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yurt içinden temin edilen girdilerde uygulanan KDV tecil-terkin sisteminin 31 Aralık 2025 itibarıyla sona ermesi, ihracatçı firmalar açısından ciddi maliyet ve finansman sorunlarına yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda firmaların ithalata yönelmesine sebep olacak, yerli tedarik zincirini zayıflatacak” dedi.

Ticaret Bakanlığının demir çelik sektöründe yerli tedarikçiyi desteklemek amacıyla 2025 yılında Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde yaptığı değişiklikle bazı ürünlerin ithalatını yapabilmek için %25 oranında yurt içinden alım yapma şartı koyduğunu hatırlatan Ertan; “Ticaret Bakanlığımızca yerli üretimin desteklenmesine ilişkin böyle bir uygulama yürürlüğe konurken, Hazine ve Maliye Bakanlığımızca; yerli üreticiyi desteklerken cari açığın da azalmasına fırsat sağlayan bir uygulamanın sona erdirilmesi firmalarımızı yılın başında belirsizliğe sürükledi” dedi.

Ertan “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili geçici maddesi ile DİR kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin yurt içinden KDV’siz teminine imkân sağlamakta olup, ihracatın sürdürülebilirliği ve sektörümüzün 2023 yılında %53’lere düşen, geçtiğimiz yıl %61 seviyesine ancak gelen kapasite kullanımı açısından kritik bir rol üstleniyor. Rekabet gücümüzün korunması için üretim ve ihracatı destekleyen bu tür mekanizmaların devamlılığı büyük önem taşımakta. İlgili mevzuatlarda bu önemli uygulamanın süresinin uzatılması ya da tecil-terkin uygulamasının kalıcı hale getirilmesi hem ihracatçı hem de yerli üretici açısından son derece faydalı olacak” diyerek sonlandırdı.