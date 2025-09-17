Dirençli ve güvenli Gemlik için dönüşüm başlıyor

EKONOMİ (BURSA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı olası depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Gemlik’te de kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi, BURKENT ve GEMTAŞ iş birliği ile Gemlik’in Yeni ve Orhaniye mahallelerinde bulunan yaklaşık 10 hektarlık alanda yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BURKENT ve GEMTAŞ yöneticilerinin katılımıyla imzalanan protokol ile bölgedeki sağlıksız ve riskli yapıların yenilenmesi, sosyal bütünleşmeyi güçlendirecek yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir, sağlıklı bir kentsel çevre inşa edilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “İmzaladığımız protokol ile ortaya koyulacak olan kentsel dönüşüm projeleri, önemli bir başlangıç niteliğinde olacak. Depreme dayanıklı yapı stokunun oluşturulması en önemli amacımız. Gelecek nesillere, sağlıklı, dayanıklı ve yaşanabilir bir Gemlik bırakmayı hedefliyoruz. Gemlik’in hem daha modern hem de daha güvenli bir yaşam alanına dönüşmesi için kararlılıkla çalışacağız” dedi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de proje ile depreme dirençli, mimari estetiğiyle kentin geçmişini yansıtacak yaşam alanları kurup ilçeye değer katmayı hedeflediklerini söyledi.