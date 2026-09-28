Dirinler Döküm, Türkiye’de ilk olan 7,9 tonluk motor gövdesi üretti

EKONOMİ / İZMİR

Dirinler Döküm, yaklaşık 2,5 megavat gücündeki içten yanmalı motorlarda kullanılmak üzere 7 bin 980 kilogram ağırlığında motor gövdesi üretti. Türkiye’de ilk kez bu büyüklükte ve silindir çapında bir motor gövdesi üretildiğini belirten Dirinler Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dirin, projenin yüksek katma değerli üretim ve ihracat açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ağır sanayi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesine yönelik çalışmalarını sürdüren Dirinler Döküm, yaklaşık 2,5 MW gücündeki HUM 12V tipi içten yanmalı motor için 7 bin 980 kilogram ağırlığında motor gövdesi üretti. EN GJL 250 malzemeden imal edilen ve 4 bin 800 milimetre uzunluğa, 1.100 milimetre genişliğe ve 850 milimetre yüksekliğe sahip motor gövdesinin tasarım, üretim ve nihai ürün aşamaları yaklaşık üç ayda tamamlandı.

Dirin, söz konusu üretimin yalnızca büyük hacimli bir döküm parçası olmadığını, yüksek mühendislik deneyimi ve hassas proses kontrolünün bir arada uygulandığı bir çalışma olduğunu belirtti.

Motor gövdesinin yaklaşık 2,5 MW gücündeki HUM 12V tipi içten yanmalı motor için üretildiğini aktaran Dirin, parçanın petrol ve doğal gaz üretim sistemlerinde kullanılacağını ifade ederek, “Bu büyüklükte ve silindir çapında bir motor gövdesinin Türkiye’de ilk kez üretildiğini söyleyebiliriz. Üretim, yüksek ağırlıklı ve kompleks parçaların Türkiye’de geliştirilebildiğini göstermesi açısından önemli” dedi.

“7 bin 980 kilogramlık parça, kapasitemizin bir göstergesi”

Dirinler Döküm’ün sfero dökümde 15 bin kilogram, pik dökümde ise 25 bin kilogram kapasiteye sahip olduğunu belirten Dirin, geçmişte 25 bin kilograma kadar tek parça üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Dirin, 7 bin 980 kilogramlık motor gövdesinin firmanın bugüne kadar ürettiği en ağır parça olmadığını ancak motor bloğu grubundaki en ağır üretimlerden biri olduğunu kaydetti.

Üç aylık mühendislik ve üretim süreci

Motor gövdesinin nihai ölçülerinin 4.800x1.100x850 milimetre olduğunu belirten Dirin, tasarım, üretim ve nihai ürün aşamalarının yaklaşık üç ayda tamamlandığını söyledi.

Üretim sürecinde mühendislik deneyimi ile gelişmiş döküm teknolojilerinin birlikte kullanıldığını vurgulayan Dirin, projenin en önemli teknik aşamasının Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu üretim için doğru prosesin belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Dirin, “Mühendislik deneyimimiz ve farklı üretim yöntemlerini değerlendirerek uygun prosesi belirledik. Dökümden nihai ürüne kadar tüm aşamalar kalite kontrol prosedürleriyle takip edildi” diye konuştu.

EN GJL 250 tercih edildi

Motor gövdesinin üretiminde kullanılan EN GJL 250 malzemenin titreşim sönümleme, ısı dağılımı ve uygun mekanik özellikleri nedeniyle tercih edildiğini belirten Dirin, malzemenin motor gövdeleri açısından uygun özellikler sunduğunu ifade etti.

Üretilen motor gövdesi ihraç edilecek

Üretilen motor gövdesinin ihraç edileceğini açıklayan Dirin, projenin Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesine katkı sağlayacağını söyledi. Dirinler Döküm’ün üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç ettiğini belirten Dirin, “Proje, Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesine katkı sağlarken Dirinler Döküm’ün uluslararası üretim kabiliyetini de ortaya koyuyor” dedi.

Dirinler Döküm’ün gelecek dönem hedefinin daha büyük, daha kompleks ve yüksek katma değerli parçalar üretmek olduğunu vurgulayan Dirin, Her yeni projeyi, ‘Türkiye’de bunu da üretebiliriz’ diyebilecekleri yeni bir yetkinlik olarak gördüklerini ifade etti.