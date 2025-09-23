“Dışarıda 175 TL’ye bir tas çorba içemezsiniz, biz 4 çeşit yemek veriyoruz”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen kantinler boş kaldı. Artan gıda fiyatları ve ailelerin azalan alım gücü, öğrencilerin kantinlerden uzak durmasına yol açıyor. Kantin işletmecileri, dört çeşit yemeğin 175 liraya satılmasına rağmen öğrencilerin neredeyse hiç alışveriş yapmadığını belirtti.

Medyaya yansıyan okul kantinleri çok pahalı haberlerini yalanlayıp kantin fiyatlarının dışarıya göre daha uygun olduğunu dile getiren İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, “Ülkemizde yaşanan ekonomik alım gücü her geçen gün düşüyor. Bu da öğrencilerin evden yemek getirmesine ve bizden alıveriş yapmamasına sebep oluyor. Yoksa bizim pahalı olduğumuz bir nokta yok. Dışarıdaki fiyatlarla karşılattırıldığımızda arada yüzde 200 fark çıkıyor. 175 TL’ye 4 çeşit yemek satıyoruz. Bu paraya dışarıda bir tas çorba içemezsiniz” diye konuştu.

Alım gücünün düşüklüğü artık okuldaki öğrencilerden bile duyduklarını dile getiren Yavuz, “Bugün bin kişilik bir okulda 2 kişi ya alışveriş yapıyor ya yapmıyor. Her sene kantinlerden alışveriş yapan öğrenci sayısı düşüyor. Ekonomik süreç böyle devam ettiği sürece işlerimiz azalıyor. Geçtiğimiz sene pandemide bile bu kadar zorlanmamıştık demiştim. Hala süreç bu şekilde işliyor. Öğrencilerde bile artık ekonomik bilinç oluştu” dedi.