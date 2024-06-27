Diyarbakır Valiliği: DTSO’nun açıklamaları devlet adabına uymadı

DİYARBAKIR / EKONOMİ

Eski Vali Ali İhsan Su'nun kent ile ilgili hayata geçirmediği veya sekteye uğrattığı iddia edilen 10 projeye değinen Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının açıklamasının asgari nezaket ve devlet adabına uymadığını belirtti. Diyarbakır Valiliği özetle DTSO'nun 10 maddelik açıklamalarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

“1, 2 ve 3’üncü sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması için 2.525 dönümlük Hazine adına tescilli alanın imar işlemleri, Valimiz döneminde tamamlanarak, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odası koordinesinde kurulan kooperatife ilgili sanayi esnafına tahsis edilmek ve sanayi siteleri kurulması şartı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satış işlemi geçekleştirilmiştir. Alanda çalışmalar başlama aşamasına gelmiş olup, iddia edilenin aksine, bu büyük sorun yoğun bir gayretle bu dönemde çözüme kavuşturulmuştur.

Diyarbakır Karacadağ OSB altyapı işinin ihale edilmesi sonrası arsa tahsislerine başlanarak tahsis yapılan firmaların mağduriyeti ortadan kaldırılmıştır. Arsa tahsis başvuruları dijital ortam üzerinden yapılmaktadır. Yapılan başvurular, OSB teknik ekibi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın teknik ekibince incelenmekte, firmalar tarafından sunulan veriler ışığında Karacadağ OSB Yönetim Kurulu tarafından başvurular değerlendirilerek arsa tahsisleri yapılmaktadır. Bugün itibari ile 35 firmaya arsa tahsisi yapılmıştır. Toplamda 334 arsa tahsis başvurusu bulunmaktadır. Süreç usulüne uygun ve aksamadan devam etmektedir.

Yeni fuar alanı için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Cazibe Merkezleri Destekleme Programına (CMDP) başvuru yapılmıştır. DTSO’nun sunduğu proje de Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Yönetim Kurulu kararı olarak Valimizin imzası ile Bakanlığa gönderilmiştir. Ancak geçen sene yaşadığımız depremden dolayı Bakanlık bütün kaynakları daha acil faaliyetlere yönlendirdiğinden Diyarbakır’dan hiçbir projeye kaynak aktarılmamıştır.

OSB’lerdeki hisselerin YİKOB’a devri konusunda ise OSB’ler Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin hizmet alanı içinde bulunması hasebiyle belediyelerin bu OSB’lere hizmet etmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Ortadoğu’nun en büyük lojistik merkezi projesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilmiş ve 3 etaptan oluşmaktadır. Birinci etap tamamlanmak üzere olup, pandemi sürecinde yaşanan aksamalar haricinde proje planlandığı gibi devam etmektedir.

Diyarbakır kent içi hafif rayli sistemi proje çalışmaları, Valimiz döneminde geçtiğimiz yıl tamamlanmıştır. Hafif raylı sisteme ilişkin ihale ve diğer işlemlerin mevcut belediye yönetimleri tarafından ilgili bakanlıkla işbirliği içerisinde takip edilmesi gerekmektedir.”