Dizayno Home, Konya’daki 6. Mağazasını Home Story’de Açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Yeni mağaza, yalnızca oturma odası, yemek odası ya da yatak odası takımlarının sergilendiği bir satış noktası değil; evini yenilemek isteyenler, yeni ev kuran çiftler ve yaşam alanını baştan tasarlamak isteyenler için bir ilham kaynağı olarak tasarlandı.

Mağaza içerisinde yer alan konsept köşeler, ziyaretçilerin kendi stiline uygun yaşam alanlarını hayal etmelerine ve birebir deneyimlemelerine olanak tanıyor. Estetik, ergonomi ve kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak hazırlanan ürün grupları, Dizayno Home’un mimarlık, psikoloji ve mühendisliği bir araya getiren özgün yaklaşımını yansıtıyor.

Dizayno Home Konya mağazası, yeni ev kurmak isteyenlere, evini yenileyenlere ya da sade ve şık bir yaşam alanı arayan herkese huzurlu, modern ve işlevsel çözümler sunuyor.

“Yaşam Alanlarına Değer Katmaya ve Büyümeye Devam Edeceğiz”

Konya’daki 6. mağazanın açılış töreninde konuşan Oğuzcanlar Grup Genel Müdürü Osman Oğuzcan, Dizayno Home’un ulaştığı başarıyı ve geleceğe dair vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

“Dizayno Home olarak bugün 3 ülkede, 15 şehirde toplam 30 satış noktasına ulaşmış durumdayız. Konya, markamız için yalnızca ticari değil, duygusal anlamda da özel bir yere sahip. Bu açılışla birlikte Konya’daki mağaza sayımız altıya çıktı.

Biz sadece mobilya satan bir marka değiliz. Amacımız, insanların evlerinde geçirdikleri zamanı daha konforlu, daha estetik ve daha anlamlı hale getirmek. Dizayno Home, evini yenilemek isteyenlerden yeni ev kuran çiftlere kadar herkesin yaşam alanlarında fark yaratan bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemde mağaza yatırımlarımıza devam ederek büyümeyi sürdüreceğiz.”

Konya Hom Story AVM’de açılan yeni mağaza, Dizayno Home’un estetik, fonksiyonellik ve kullanıcı deneyimi temelli yaklaşımını yansıtan özel bir konseptle tasarlandı. İç mimarlarla birlikte geliştirilen konsept köşeler, müşterilerin oturma odası, yemek alanı ya da yatak odası gibi farklı yaşam alanlarını birebir deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Marka, ev dekorasyonu, yaşam alanı tasarımı ve kişiselleştirilebilir mobilyalar sunarak, alışverişi sadece bir satın alma süreci olmaktan çıkarıp, ilham veren bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.