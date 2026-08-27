DKİB Başkanı İskender, “İhracatta yüzde 18'lik artış yakaladık”

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, Doğu Karadeniz Bölgesinde, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinin önceki yılın ocak-temmuz döneminde 925 milyon 372 bin 774 dolar olan ihracat miktarının bu yılın aynı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 1 milyar 92 milyon 760 bin 838 dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

İskender, ”Bu senenin ilk yedi ayında Doğu Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen ihracatın 841 milyon 470 bin dolarının Trabzon’dan, 119 milyon 758 bin doları Rize’den, 76 milyon 929 bin doları Gümüşhane’den ve 54 milyon 604 bin doları ise Artvin’den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 18, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 4, Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 36 ve Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 33 oranında artış yaşandı” dedi.

Fransa’ya yapılan ihracatta yüzde 72 artış yaşandı

2026 yılının aynı döneminde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin 563 milyon 178 bin dolar ile Fındık, 150 milyon 614 bin dolar ile Maden ve Metaller, 132 milyon 335 bin dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri, 88 milyon 921 bin dolar ile Yaş Meyve Sebze olarak sıralandığını belirten İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, şu bilgileri verdi:

“Doğu Karadeniz Bölgemizden 2026 yılı ilk yedi ayında 124 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden İtalya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 3, Rusya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 10, Gürcistan’a yapılan ihracatımızda yüzde 18, Almanya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 51 ve Fransa’ya yapılan ihracatımızda yüzde 72 artış yaşandığı görülmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Arjantin, El Salvador, Sudan, Fransız Guyanası, Gambiya, Maldiv Adaları, Guyana, Türkmenistan, Gabon ve Hong Kong olmak üzere 11 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.”