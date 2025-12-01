Doğa ile konfor Naya Dere Villaları’nda buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Doğayla iç içe, modern ve fonksiyonel yaşam alanları sunan Naya Dere Villaları satışa çıktı. Naya Proje tarafından Konya’ya kazandırılan proje iki etap halinde planlanandı. Naya Dere Villaları, geniş bahçe kullanım alanları, kapalı otopark çözümleri ve aile odaklı konut tipiyle dikkat çekiyor. Projenin ilk etabında 17, ikinci etabında ise 11 villa bulunuyor.

Tüm villalar 3+1 tipinde tasarlanırken, her birinde kapalı otopark ve özel bahçe alanı yer alıyor. Bahçe büyüklükleri 50 metrekare ile 150 metrekare arasında değişiyor. Proje, geniş kullanım alanları ve Meram’ın yeşil doğasıyla iç içe konumuyla aile yaşamına uygun bir yapı sunuyor.

Vadeli ödeme imkanı

Projede alıcılara yüzde 25 peşinat ve 10 ay vadeli ödeme planı uygulanıyor. Projenin tamamının 2026 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Tek satış yetkilisi kerem nükte gayrimenkul

Naya Dere Villaları’nın satış süreçleri, proje için belirlenen tek yetkili firma olan Kerem Nükte Gayrimenkul tarafından yürütülüyor. Firma, proje ile ilgili tüm bilgilendirme, satış ve yatırım danışmanlığı hizmetlerini üstleniyor.

Doğa ile modern konforun bir arada sunulduğu Naya Dere Villaları, hem oturum hem de yatırım amacıyla alıcılara alternatif bir yaşam alanı sunuyor.

Naya Proje, yaptığı işlerle 12 yıldır inşaat sektörüne yön veriyor

2014 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Naya, 50’den fazla proje yaptı. Fabrikadan konuta, iş merkezinden, müstakil yaşam alanlarına kadar birçok projeyi şehre kazandıran firma, yenilikçi yaklaşımlarla ile farklı işler yapmaya devam ediyor.